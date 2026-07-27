GİB uyardı: Bazı e-Beyan hizmetleri geçici olarak durdurulacak

Yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos 2026 Cumartesi saat 00.00'dan 3 Ağustos 2026 Pazartesi saat 23.59'a kadar Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, Dijital Vergi Dairesi (DBS), e-Beyanname Sistemi ve İnternet Vergi Dairesi üzerinden gönderilemeyecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, söz konusu kesintinin e-Beyan sistemlerinde yürütülecek teknik çalışmalar kapsamında gerçekleştirileceğini belirtti.

Açıklamada, bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderimine ilişkin sistemlerin ivedilikle yeniden hizmete açılacağı ifade edildi.