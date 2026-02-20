  1. Ekonomim
GİB, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121’inci maddesi kapsamında vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan yüzde 5’lik vergi indirimi uygulamasına ilişkin broşürü güncelledi.

GİB, yüzde 5 vergi indirimi şartlarını güncelledi
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) "Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü"nü güncelledi.

GİB'den yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121 inci maddesine göre, belirlenen şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödenmesi gereken vergiden indirme imkânı hakkında hazırlanan “Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü” güncellenerek kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Broşürde;

- %5 vergi indiriminden kimlerin yararlanabileceği,
- %5 vergi indiriminden yararlanma şartları,
- Vergi indiriminde üst limit,
- Vergi indirimi uygulamasına ilişkin örnekler,

gibi konulara yer verilmiştir.”

