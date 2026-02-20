GİB, yüzde 5 vergi indirimi şartlarını güncelledi
GİB, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121’inci maddesi kapsamında vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan yüzde 5’lik vergi indirimi uygulamasına ilişkin broşürü güncelledi.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) "Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü"nü güncelledi.
GİB'den yapılan açıklama şu şekilde oldu:
“Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121 inci maddesine göre, belirlenen şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödenmesi gereken vergiden indirme imkânı hakkında hazırlanan “Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü” güncellenerek kullanıma sunulmuştur.
Söz konusu Broşürde;
- %5 vergi indiriminden kimlerin yararlanabileceği,
- %5 vergi indiriminden yararlanma şartları,
- Vergi indiriminde üst limit,
- Vergi indirimi uygulamasına ilişkin örnekler,
gibi konulara yer verilmiştir.”