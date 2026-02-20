GİB, yüzde 5 vergi indirimi şartlarını güncelledi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) "Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü"nü güncelledi.

GİB'den yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121 inci maddesine göre, belirlenen şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödenmesi gereken vergiden indirme imkânı hakkında hazırlanan “Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü” güncellenerek kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Broşürde;

- %5 vergi indiriminden kimlerin yararlanabileceği,

- %5 vergi indiriminden yararlanma şartları,

- Vergi indiriminde üst limit,

- Vergi indirimi uygulamasına ilişkin örnekler,

gibi konulara yer verilmiştir.”