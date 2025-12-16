Vergi yüzsüzleri açıklandı: İşte listedeki şirketler!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025’in son günlerine yaklaşılırken yeni “Vergi Yüzsüzleri” listesini oluşturdu.

81 ilde yapılan incelemeler sonucunda, 50 milyon TL’nin üzerinde vergi borcu bulunduğu belirlenen şirketlerin yer aldığı listede, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler ve firmalar da dikkat çekti.

Sabah'ın haberine göre, kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezası bulunan şirketlerin ilk sırasında Can Holding yer aldı. İstanbul Defterdarlığı'nın verilerine göre vergi yüzsüzleri listesinin ilk sırasında Can Holding'in sigara şirketi var. TURKTAB tütün mamullerinin 4 milyar TL'lik vergi borcu bulunuyor.

Can Holding’e bağlı şirketler de listede öne çıktı

TURKTAB Toptan Tütün, 1 milyar 344 milyon TL’lik vergi borcuyla listenin üst sıralarında yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında el konulan Can Holding’e bağlı şirketler de listede öne çıktı. Ayrıca TMSF’nin el koyduğu Doğa Koleji’nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin Maliye’ye 625,4 milyon TL vergi borcu bulunduğu belirtildi.

Cem Uzan'ın 1 milyar TL'den fazla vergi borcu bulunuyor

Listede Uzan ailesi ve şirketleri de bulunuyor. Cem Uzan ve Kemal Uzan dışında İmar Bankası şubeleri de vergi yüzsüzleri listesinde yer alıyor.

Kayıtlı verilere göre Cem Uzan'ın 1 milyar TL'den fazla vergi borcu bulunuyor. Uzanlar'ın yanı sıra listede FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra firar eden üyeleri de var. Ekrem Dumanlı, Hamit Bilici, Zaman'ın bağlı olduğu Feza Gazetecilik'in sahiplerinden Mehmet Akif Afşar, Kaynak Holding ortaklarından Hamit Çiçek gibi isimler dikkat çekiyor.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın da başı çekiyor

Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla arkasında binlerce mağdur bırakan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Fame Game ve Çiftlik Bilgi İşlem şirketi de vergi yüzsüzleri arasında başı çekiyor. Aydın'ın kayyum atanan şirketleri Fame Game 750 milyon, Çiftlik Bilgi İşlem de 626 milyon TL vergi borcuyla listede. Listede İstanbul'daki Beşiktaş, Esenyurt, Şişli, Başakşehir, Sarıyer gibi birçok belediye ve belediye iştiraki şirketleri de vergi borçları nedeniyle listede yerini aldı.