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GİB’ten kripto satışından gelen EFT’lere ilişkin açıklama: Kira geliri beyannamesi verilecek mi?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), "Kripto para yatırımcılarının satış işlemleri sonrasında hesaplarına gelen EFT'lerin 'kira geliri' olarak değerlendirildiği" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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GİB’ten kripto satışından gelen EFT’lere ilişkin açıklama: Kira geliri beyannamesi verilecek mi?
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kripto satışından gelen EFT’lerin 'kira geliri' olarak değerlendirildiğine yönelik haberlerle ilgili açıklama yaptı. 

Kira beyannamesi için mükelleflere SMS gönderildi

Başkanlık tarafından, 1 Mart'ta başlayacak gelir vergisi beyan dönemi içinde kira geliri yönünden beyanname verebilecek mükelleflere yönelik bilgilendirici SMS'ler gönderildiği aktarılan açıklamada, söz konusu SMS'lerin gönderildiği kişiler tespit edilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığına bankalar tarafından düzenli olarak bildirilen "kira" seçeneği ile yapılan para transfer kayıtlarından yararlanıldığı bildirildi.

Para transferi kayıtları "kira geliri" olarak yansıdı

Bankalar üzerinden yapılan para transferlerinin, kimi zaman göndericilerin yanlış seçeneği işaretlemesinden, kimi zaman ise bankalar tarafından yapılan hatalı bildirimler nedeniyle GİB kayıtlarında "kira geliri" olarak yer aldığının altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Konu hakkında yapılan araştırmadan, bazı kripto varlıkların alım satımından kaynaklı bildirimlerde ödemelerin kira ödemesi seçeneği ile yapıldığı ve Başkanlığımıza bildirildiği görüldü. Hatalı bildirimler nedeniyle kendisine kira geliri elde ettiği yönünde SMS gönderilen kişiler, gerçekte beyana tabi bir kira geliri olmaması durumunda bu SMS'leri dikkate almayabilir."

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