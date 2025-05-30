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GİB'ten yapılandırma borçlarında son gün uyarısı!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında borçlarını yapılandıran mükellefler için 24. taksit ödemesinin son gününün 2 Haziran olduğunu hatırlattı.

Haber Merkezi
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GİB'ten yapılandırma borçlarında son gün uyarısı!
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Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu kanun kapsamında yapılandırılan ve taksitle ödeme seçeneğini tercih eden mükellefler için borç ödemelerinin devam ettiğine işaret edildi.

2 Haziran Pazartesi günü son gün

Bir takvim yılında üçten fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda kanunun ihlal edilmiş sayıldığının belirtildiği açıklamada, mükelleflerin, mayıs ayında ödenmesi gereken 24'üncü taksit ödemesini 2 Haziran Pazartesi gününe kadar yapması gerektiği aktarıldı.

Gecikilen her ay için gecikme zammı uygulanacak

Açıklamada, bu yıl için ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının 30 Haziran'a kadar, gecikilen her ay için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte yatırılması gerektiği bildirilerek, "Bu nedenle yapılandırmanın ihlal olmaması için taksitlerin süresinde ödenmesi gerekmektedir" ifadesi kullanıldı.

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