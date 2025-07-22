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Gıda devi, grup şirketleriyle iflasın eşiğine geldi, konkordato başvurusunda bulundu

Türkiye'nin şekerleme ve oyuncaklı şeker üretiminde öncü firmalarından biri olan Global Gıda, bağlı bulunduğu grup şirketleriyle birlikte konkordato başvurusu yaptı.

Haber Merkezi
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Gıda devi, grup şirketleriyle iflasın eşiğine geldi, konkordato başvurusunda bulundu
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Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görülen davada, Global Gıda, Altınyaldız Makine, Micromax Plastik ile şirket ortakları Mustafa Çiçek ve Sıracettin Çiçek'e 1 yıl süreyle kesin mühlet verildi.

Konkordato süresince tüm malvarlıklarının korunmasına yönelik tedbirlerin uygulanmasına hükmedilirken mahkeme tarafından daha önce atanan komiser heyetinin görevine devam edilmesine karar verildi.

Tanınan markaları bünyesine katmıştı

Şirket sitesinde yer alan bilgilere göre, 1965'te Siirt'te temelleri atılan ve 1996'da sanayileşmeye adım atan Global Gıda, 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Şirket, 2012'de oyuncaklı şeker pazarında etkin rol oynayan Aras Gıda'yı, 2021'de de Micromax Toys'u bünyesine kattı.

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