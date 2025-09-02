Gıda enflasyonu tavan taptı: Yıllık artış yüzde 40'a dayandı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ağustos 2025 verilerine göre hazırladığı Gıda Fiyat Endeksi'ni (TEGE) açıkladı. Buna göre, üç aylık bir sakinliğin ardından gıda enflasyonu yeniden yükselişe geçti ve aylık bazda %2,58 olarak kaydedildi.

Bu artış, diğer kurumların verileriyle de destekleniyor. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'ne (İTÜFE) göre gıda fiyatları %2,28, Türk-İş'in açıkladığı mutfak enflasyonu ise %2,64 artış gösterdi. Farklı ölçümlerdeki bu paralel yükseliş, tüketicinin temel gıda alışverişindeki maliyet artışının yeniden hız kazandığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Meyve ve sebze fiyatları dalgalı bir seyir izledi

Ağustos ayında taze meyve ve sebze fiyatları dalgalı bir seyir izledi. Sivri biber, domates ve çarliston biber gibi bazı ürünlerde fiyat düşüşleri gözlemlenirken, kıvırcık, salatalık ve armut fiyatlarında ise hızlı artışlar yaşandı.

Taze ürünler dışında en fazla fiyat artışı turşu, yoğurt ve ayran gibi temel gıda maddelerinde yaşandı. Buna karşılık, çay, hazır kahve ve cips gibi ürünlerin fiyatları düşüş kaydetti.

Gıda fiyatlarındaki yıllık artış ciddi boyutta

Yıllık bazda gıda enflasyonu, farklı kuruluşların verilerine göre ciddi seviyelere ulaştı. TEGE'ye göre yıllık gıda enflasyonu yüzde 28,5 iken, İTO-İTÜFE'de yüzde 35,4 ve Türk-İş'e göre yüzde 40,7 olarak hesaplandı. Bu veriler, gıda fiyatlarındaki yıllık artışın ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor.