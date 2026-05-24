Gıda etiketlerinde yeni dönem: Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yanıltıcı isim ve görsellere yasak

Tüketicilerin korunması ve gıdalar hakkında doğru bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla, “Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği” çerçevesinde son iki yıl içinde kapsamlı bir dizi düzenleme hayata geçirildi.

Gıda etiketlerinin daha kolay okunmasını sağlayan kurallar, yanıltıcı görsellerin ve ifadelerin önlenmesiyle gıda güvenilirliğini yüksek düzeyde tesis etmeyi amaçlıyor. Gıda işletmecilerinin piyasaya arz edeceği yeni ürünlerin kuralları bu çerçevede yeniden belirlendi.

Yeni gıda listesi ve yasaklanan içerikler

Avrupa Birliği'nin listesinde yer alan ve Türkiye'de kullanımı uygun görülen yeni gıdalar mevzuata dahil edildi. AB listesindeki 189 yeni gıda bileşeni kapsam içine alınırken; GDO'lu mikroorganizma kullanılarak üretilmesi, domuz kaynaklı olması veya böcek içermesi gibi gerekçelerle 32 gıda türü kapsam dışında bırakıldı. Gıdaların adı ve net miktarının tüketicinin kolayca görebileceği bir yerde bulunması zorunlu tutulurken, alkol, şeker veya tatlandırıcı içeren ürünlerde bu bilgilerin diğerlerinden ayrı ve belirgin biçimde yazılması şartı getirildi.

Yanıltıcı ifadelerin ve görsellerin kullanımı son buluyor

Aroma verici kullanılarak üretilen gıdaların etiketlerinde gerçek gıda görsellerinin kullanılması yasaklanırken, ürünün "aromalı" olduğunun açıkça belirtilmesi zorunlu kılındı. Birbiriyle karıştırılabilecek gıdaların adında ve etiketinde, sahip olunmayan özelliklere atıfta bulunan "... tadında", "... lezzeti", "... keyfi" gibi ifadelerin kullanımı engellendi. Zeytinyağı hariç bitkisel yağlarda zeytin veya zeytin ağacı görselleri ile "zeytinyağı tadında/lezzetinde" gibi ifadelerin kullanılması yasaklar arasına girdi. "Köy ürünü" algısı oluşturabilecek marka ve ifadelerin kullanımına sınırlama getirilirken, kanatlı hayvan ürünlerinde yetiştirme metoduna uygun olmayan görsellere izin verilmiyor.

Restoran menüleri ve toplu tüketim yerlerindeki yeni kurallar

Toplu tüketim yerlerinde servis edilen veya paketlenerek sunulan gıdalarda, tüketicinin tercihini etkileyebilecek bileşenlerin açıkça belirtilmesi kuralı getirildi. Yer fıstığıyla üretilen baklavada sadece "fıstıklı" ifadesi yerine "yer fıstıklı" yazılması zorunlu hale gelirken, menülerde ürün içerikleri ile enerji değerlerine ilişkin bilgilerin sunulması şartı devreye girdi. Yurt içinde üretilen ürünlerde ithal algısı oluşturacak, ithal ürünlerde ise yerli izlenimi verecek marka ve görsellerin kullanımı engelleniyor. Gıdaların silah, kafatası, beyin, dudak ve göz gibi şekillerle piyasaya sürülmesinin önüne geçilirken, bitki çaylarında hazırlama yönteminin etiket üzerinde belirtilmesi kuralı uygulanıyor.