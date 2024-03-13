Gıda güvenliği kaynaklı 600 milyon hastalık, 420 bin ölüm vakası

ANKARA (EKONOMİ)- Gıda Güvenliği Derneği koordinatörlüğündeki 8’inci Gıda Güvenliği Kongresi 9-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kongre Başkanı Dr. Samim Saner, tedarik zincirinin küreselleşmesiyle birlikte güçlü bir gıda güvenliği kültürüne ihtiyaç duyulduğu dönemden geçildiğini bildirdi.

Saner güvensiz gıdadan dolayı dünya genelinde her yıl 600 milyon hastalık vakasında rastlandığına dikkat çekerken, bu sebeple yıllık ölüm sayısının ise 420 bin olduğunu aktardı.

Kongrenin sloganının “Gıda Güvenliği Sorumluluğumuzdur” olarak belirlendiğini ifade eden Samim Saner, “Gıda tedarik zincirinin küreselleşmesi ile beraber güçlü bir gıda güvenliği kültürüne ihtiyaç duyulan dönemden geçiyoruz” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün her yıl güvensiz gıda kaynaklı 600 milyon hastalık vakasıyla karşılaşıldığını duyurduğuna dikkat çeken Saner, bu kapsamda ölüm sayısının ise 420 bin civarında olduğunu söyledi.

Bu verilere göre gıda güvenliğinin sadece hükümetler ve gıda üreticilerinin sorunu olmadığını anlatan Saner, “Basın kuruluşlarının da, tüketicilere doğru bilgileri iletmek ve gıda güvenliği konusunda bilinçli bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak gibi önemli bir sorumluluğu bulunmakta” dedi.

Kongrenin “Uluslararası Gıda Güvenliği Kurumu (IAFP-International Association for Food Protection) işbirliğinde ve birçok meslek örgütü ve sivil toplum örgütünün desteği ile düzenlendiğini vurgulayan Saner, bu yıl interaktif oturum sayısının artacağını belirtti.

Gıda Güvenliği Derneği koordinatörlüğünde, 2009 yılından beri yapılan “Gıda Güvenliği Kongresi”nin sekizincisi, 9–10 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul’da Grand Cevahir Hotel & Convention Center’da gerçekleşecek.