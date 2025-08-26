Gıda güvenliğinde 731 bin 568 işletme denetlendi! Cezalar 1.5 milyar TL’ye yaklaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, temmuzda 105 bin 810 denetim gerçekleştirirken en fazla incelemenin 47 bin 517 ile toplu tüketim yerlerine yapıldığı görüldü.

Bakanlık verilerine göre, geçen ay gıda işletmelerine toplam 105 bin 810 resmi kontrol gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 207 milyon 373 bin 359 lira idari para cezası kesildi.

Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

Kontroller neticesinde 2 bin 519 idari yaptırım uygulanırken 29 gıda işletmecisi hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Toplu tüketim yerlerine denetimler arttı

Denetimlerin yüzde 44,9'unun toplu tüketim yerlerine yapıldığı görüldü. Toplu tüketim yerlerine 47 bin 517 denetim gerçekleştirilirken 762 idari yaptırım uygulandı. 2 işletme hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. 35 milyon 347 bin 98 lira idari ceza kesildi.

Gıda satış işletmelerine kesilen ceza 46 milyonu buluyor

Gıda satış işletmelerine 42 bin 15 denetim yapılırken bunun toplam denetim içindeki payı yüzde 39,7 oldu. 957 idari yaptırım uygulanırken 8 suç duyurusu gerçekleştirildi. Denetimler sonucu bu işletmelere yönelik 46 milyon 146 bin 74 lira idari para cezası uygulandı.

16 bini aşkın üretim yerine denetim

Denetimlerin 16 bin 278'i gıda üretim yerlerine yapıldı. Bunların toplam denetim içindeki payı yüzde 15,4 olurken 125 milyon 880 bin 187 lira ile en fazla idari ceza gıda üretim yerlerine kesildi. 800 idari yaptırım uygulanırken 19 işletme hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

7 ayda yapılan denetimde gıda işletmelerine rekor ceza

Gıda işletmelerine yapılan denetimler ocak-temmuz döneminde de ön plana çıktı. 7 aylık dönemde gıda işletmelerine yönelik 731 bin 568 denetim gerçekleştirildi. 15 bin 291 idari yaptırım uygulanırken 346 suç duyurusunda bulunuldu. Söz konusu dönemde 1 milyar 320 milyon 917 bin 879 lira ceza kesildi.

Gıda işletmelerine temmuzda yapılan denetim sonuçları şöyle: