Gıda İhtisas OSB ile 12 bin kişilik istihdam hedefi

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa’nın tarımsal üretim kapasitesi en yüksek ilçeleri arasında yer alan Yenişehir, organize sanayi bölgeleri, ihtisas yatırımları ve lojistik avantajlarıyla yeni bir kalkınma modelini hayata geçirmeye hazırlanıyor. İlçede tarımsal üretimin katma değere dönüştürülmesini hedefleyen projeler kapsamında hem mevcut sanayi alanlarında revizyon çalışmaları yürütülüyor hem de yeni ihtisas bölgeleri planlanıyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, tarım, sanayi ve lojistiği birlikte ele alan bütüncül bir gelişim perspektifiyle ilçenin üretim gücünü büyütmeyi hedeflediklerini söyledi. Yenişehir’in ekonomik yapısında tarımın belirleyici rol oynadığını vurgulayan Özel, ilçe nüfusunun yaklaşık yüzde 80’inin geçimini tarımdan sağladığını belirterek, tüm kalkınma planlarının bu gerçeklik doğrultusunda şekillendirildiğini ifade etti. Yenişehir’in geleceğini birbirini tamamlayan üç temel başlık üzerine kurduklarını vurgulayan Özel, tarımı koruyan, sanayiyi büyüten ve ticareti destekleyen sürdürülebilir kalkınma modelini benimsediklerini belirtti.

İlçede planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Yenişehir ekonomisinde dönüşüm yaratacağını ifade eden Özel, bu yatırımın tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve pazara sunulmasında stratejik rol üstleneceğini kaydetti. Özel, “Ürünler ham madde olarak değil, katma değeri yüksek nihai ürün olarak ekonomiye kazandırılacak. Böylece hem üretici hem tüketici doğrudan fayda sağlayacak. Bölgenin devreye girmesiyle yaklaşık 12 bin kişilik istihdam oluşmasını öngörüyoruz” dedi.

Sümbüllük Bacasız Sanayi Bölgesi’nde altyapı sürüyor

Yenişehir’de planlanan bir diğer yatırım alanı olan Sümbüllük Bacasız Sanayi Bölgesi’nde altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Ercan Özel, bölgenin kısa sürede yatırım almaya başlaması için hazırlıkların hızlandırıldığını söyledi. Tarım odaklı sanayi, depolama, lojistik ve hafif üretim tesislerinin yer alacağı bölgede çevreye duyarlı bir model benimsendiğini ifade eden Özel, altyapı çalışmalarının Bursa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde yürütüldüğünü belirtti. Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi için hazırlanan imar revizyon planlarının onay sürecinde olduğunu açıklayan Özel, mevcut planlamanın yatırımcı taleplerine uygun biçimde yeniden ele alındığını söyledi. Alanında uzman komisyonlar tarafından hazırlanan revizyonun tamamlanmasıyla birlikte YOSAB’ın yatırımcılar açısından daha cazip hale geleceğini belirten Özel, sanayi altyapısının güçlenmesiyle ilçenin üretim kapasitesinin artacağını söyledi.

Yatırımda lojistik avantajı

Yenişehir’in Bursa, Bilecik ve Eskişehir aksındaki konumunun önemli lojistik avantaj sağladığını kaydeden Ercan Özel, ilçenin ulaşım altyapısının yatırım kararlarında belirleyici olduğunu dile getirdi. Bursa Yenişehir Havalimanı’nın ilçe sınırlarında bulunması, bu yıl devreye alınması planlanan yüksek hızlı tren hattında iki istasyonun Yenişehir’de yer alması ve Gemlik Serbest Bölgesi’ne 40-45 dakikalık mesafede olunmasının ticareti güçlendirdiğini belirten Özel, ürünlerin iç pazara ve ihracata hızlı erişiminin yatırımcı açısından önemli bir avantaj sunduğunu sözlerine ekledi.