  3. Gıda Komitesi toplandı: Fahiş fiyat artışlarına karşı acil eylem planı
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplandı. Toplantıda temel gıda ürünlerindeki fiyat gelişmeleri ile arz ve talep durumu detaylı bir şekilde ele alındı.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ev sahipliğinde toplandı.

Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ilgili Bakan Yardımcıları ve kurumların temsilcileri katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

"Toplantıda komitenin önceki toplantılarında alınan kararlarda gelinen aşamanın değerlendirilmesinin ardından ana gündem maddesi olan temel gıda ürünlerindeki fiyat gelişmeleri ile arz ve talep durumu detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Yurt içi üretim tahminleri dikkate alınarak tüketicilere sağlanan arzın bazı gıda ürünlerinde ithalat yoluyla desteklenmesi suretiyle dengeli bir şekilde devam edeceği teyit edilmiştir.

Ayrıca, fiyat hareketlerinden tüketicilerimizin asgari düzeyde etkilenmesini teminen alınabilecek kısa vadeli tedbirler değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, ekmek gibi bazı temel gıda ürünlerine ilişkin mal ve hizmet tarifelerinin belirlenmesine yönelik ilgili mevzuatın incelenerek daha etkin bir modele geçilmesi amacıyla gerekli çalışmaların tamamlanması kararlaştırılmıştır.

"Verilen destekler artırılarak devam edecek"

Arz yönlü tedbirler kapsamında orta vadede örtü altı üretim ve tarımsal sulama yatırımları dahil sürdürülebilir üretimin sağlanması için üreticilere verilen desteklerin artırılarak devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır.

Toplantıda, temel gıda ürünlerinde fiyat istikrarını olumsuz etkileyebilecek faktörlerin hızla belirlenip değerlendirilmesi olup ilgili kurumların eşgüdüm içinde başta Erken Uyarı Sistemi olmak üzere gerekli çalışmalarını sürdürmesinin vurgulandığıdır.

Komite, enflasyon hedeflerinden taviz vermeden gıda fiyatlarında istikrara ve gıda arzının güvenli akışını sağlayacak, üreticiyi ve tüketiciyi gözetecek tüm tedbirleri almaya öncelikli şekilde uygulamaya devam edecektir."

