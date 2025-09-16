  1. Ekonomim
Gıda Komitesi toplandı! Fiyat istikrarı için yeni adımlar atılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ev sahipliğinde toplanan Gıda Komitesi, tarımsal emtia fiyatlarındaki dalgalanmaları ve iklim değişikliğinin etkilerini masaya yatırdı. Üretici ve tüketiciyi korumak için kısa, orta ve uzun vadeli adımlar atılması kararlaştırıldı.

Gıda Komitesi toplandı! Fiyat istikrarı için yeni adımlar atılıyor
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde, Bakanlık binasında gerçekleştirildi.

Ekonominin kurmayları çalışmaları masaya yatırdı

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ilgili bakan yardımcıları ve kurumların temsilcileri katıldı. 

Toplantıda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Gaziantep'teki tarımsal çalışmalara ilişkin bir sunum yapıldı.

Ürün bazında arz ve talep dengesi ele alındı

Önceki komite ve alt komite toplantılarında alınan kararlarda gelinen aşamanın görüşüldüğü toplantıda, yurt içinde ve yurt dışında tarımsal emtia ve gıda fiyatlarındaki gelişmeler ele alınarak ürün bazında arz ve talep dengesi değerlendirildi.

Fiyat istikrarı için yeni adımlar atılıyor  

Toplantıda, gıda fiyat hareketlerinin tüketiciye yansımalarına yönelik alınabilecek tedbirlerle stok ve fiyat bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik geliştirilebilecek mekanizmalar istişare edilirken kısa, orta ve uzun vadede atılabilecek adımlar kararlaştırıldı.

2026 yılına ilişkin riskler görüşüldü

Hayvansal üretimle ilgili hususların yanı sıra Türkiye'deki iklim değişikliğinin ve bu yıl yaşanan zirai don ve kuraklık hadiselerinin etkileriyle 2026 yılına ilişkin risklerin detaylı bir şekilde görüşüldüğü toplantıda, üreticileri ve tüketicileri korumaya yönelik alınabilecek önlemler değerlendirildi.

Orta Vadeli Program’la uyumlu çalışmalar yapılacak

Toplantıda, Orta Vadeli Program hedefleri kapsamında gıda ve tarımsal ürünlerde fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik ilgili kurumların etkin koordinasyonuyla gerekli tüm çalışmaların kararlılıkla yürütülmeye devam edileceği vurgulandı.

