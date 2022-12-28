Gıda Perakendecileri Derneği yeni başkanını arıyor

NECLA DALAN

BİM CEO’su Galip Aykaç’ın istifasıyla boşalan Gıda Perakendecileri Derneği başkanlık koltuğuna kimin oturacağı önümüzdeki ay yapılacak olağan genel kurulda belli olacak. 3 Ocak’ta Beşiktaş’taki dernek merkezinde ilk toplantı gerçekleştirilecek. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 10 Ocak’ta yapılacak.

Kulislerde konuşulanlara göre; Galip Aykaç’ın fahiş fiyatlarla ilgili açıklamaları ve aldığı tepkiler yüzünden, yeni dönemde başkanlık için aday çıkmadı. Genel kurula başkansız gidecek olan derneğin mevcut yönetim kurulunda başkan yardımcılıklarını Migros CEO’su Özgür Tort, Caffè Nero Türkiye CEO’su Ahmet Yanıkoğlu ve Özay Hukuk Bürosu’nun sahibi Merter Özay yapıyor. Yönetim kurulunda ise Bahadır Özbek (Shaya), Cem Maltaş (A101), Hasan Ulutürk (Tchibo), Hüseyin Deniz Alkaç (Metro), Kutay Kartallıoğlu (CarrefourSa), Uğur Kaan Ünver (TAB Gıda) ve Uğur Demirel (Şok) gibi isimler yer alıyor.

Galip Aykaç tepkiler üzerine istifa etmişti

BİM CEO’su Galip Aykaç'ın Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı olarak MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fahiş fiyatlarla ilgili açıklamasına verdiği cevap çok konuşulmuştu. Devlet Bahçeli, enflasyon etkisiyle oluşan fahiş fiyatlardan zincir marketleri sorumlu tutmuş ve zam yapan zincir marketlerin ‘FETÖ’yle bağılarının araştırılmasını önermişti.

Bu açıklamadan sonra Ocak 2019’dan beri derneğin başkanlığını yürüten Aykaç, “FETÖ terör örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bize bakarak 'ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına' demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz” şeklinde sert ifadeler içeren bir açıklama yapmıştı.

Aykaç’ın açıklamasından sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda isim verip "Vatandaşın kanını emen asalaklar" diyerek Aykaç'ı hedef almıştı.

Dernek yönetimindeki Şok Marketler ise yazılı bir açıklama yaparak Aykaç’ın yönetim kurulu kararı olmadan bu açıklamayı yaptığını bildirmiş ve istifa etmesini istemişti. Bu gelişmeler üzerine Galip Aykaç, olayların provakasyona dönüşmemesi için 4 Aralık’ta istifa etmişti.