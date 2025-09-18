Gıda sektöründe iflas depremi sürüyor! Bir şirket daha konkordato ilan etti

Türkiye'nin önde gelen gıda devleri iflas bayrağını çekiyor. İki dev şirketten daha kötü haber geldi. Çilsan Çikolata ve Exim Fresh Gıda ekonomik sebeplerle konkordato ilan etti.

Ekonomik sıkıntılar konkordato sürecini getirdi

Gaziantep merkezli Çilsan Çikolata Ciklet ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girdi. Sakızdan çikolataya kadar geniş ürün yelpazesine sahip olan ve 35 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket için mahkeme geçici mühlet kararı verdi.

Mahkeme konkordato talebini inceleyecek

Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Çilsan Çikolata Ciklet ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ile Exim Fresh Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Sözcü’den Murat Beyaz'ın haberine göre, mahkeme konkordato talebinin incelenmesi için 4 Aralık 2025 tarihine duruşma günü belirledi.

Alacaklılar için 7 günlük süre tanındı

Mahkeme, bu süreçte şirketlerin ödemelerinin geçici komiserlerin onayına tabi tutulmasına hükmetti. İcra İflas Kanunu’nun 287/3 maddesi uyarınca alacaklıların sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak 3 uzman konkordato komiseri görevlendirildi. Ayrıca, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilecekleri belirtildi.

35 ülkeye ihracat yapıyordu

Çilsan Çikolata, “Çilsan Food” markasıyla faaliyet gösteriyor ve yıllardır sakız, şekerleme ve çikolata ürünlerini dünya pazarına sunuyordu. 35 ülkeye ihracat yapan şirket, modern üretim hatları ve hijyenik koşullarda gerçekleştirdiği üretimle sektörde güçlü bir konuma sahipti.