Gıda ürünlerinde yeni düzenleme: 10 aroma maddesi yasaklanacak

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Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle gıdalarda kullanılabilecek aroma verici maddelere ilişkin kurallar yeniden belirlenirken, tüketici sağlığı açısından risk taşımayan ve yanıltıcı nitelikte olmayan maddelerin kullanımına izin verilecek.

Gıdalarda domuz ve böcek kaynaklı aroma maddelerine yasak getirildi

Yayımlanan yönetmelikle birlikte domuz ve böcek kaynaklı aroma vericiler, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri ve bunların üretiminde kullanılan kaynak materyallerin gıda ürünlerinde kullanımı tamamen yasaklandı. Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan aroma maddelerinin ve bu maddeleri içeren gıdaların piyasaya arz edilmesine izin verilmeyecek.

Yeni düzenlemenin tarihi belli oldu

Yönetmelikte ayrıca 10 özel aroma maddesi için kademeli yasaklama takvimi oluşturuldu.

FL 04.029, FL 05.100, FL 05.175, FL 05.222, FL 15.029, FL 15.030, FL 15.060, FL 15.119, FL 15.130 ve FL 15.131 kodlu maddelerin 31 Aralık 2026 tarihinden itibaren piyasaya arzı, gıda üretiminde kullanımı ve ithalatı durdurulacak.

Bunun yanı sıra FL 05.062 ve FL 05.099 kodlu iki aroma maddesinin kullanımı yalnızca belirli gıda kategorileriyle sınırlandırıldı.

Gıda etiketlerinde “doğal” dönemi değişiyor

Gıda etiketlerinde "doğal" ibaresinin kullanılması da yeni kurallara bağlandı. Aroma vericilerde "doğal" ifadesinin yer alabilmesi için kullanılan bileşenlerin ağırlıkça en az yüzde 95'inin etiket üzerinde belirtilen kaynaktan elde edilmiş olması gerekecek.