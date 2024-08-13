  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplandı
Takip Et

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplandı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Bakan Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ticaret Bakanı Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel, TCMB Başkanı Fatih Karahan, ilgili bakan yardımcıları ve kurumların temsilcilerinin katılımıyla toplandı. Toplantıda, depolanabilen ürünlerde arz ve talep dengesinin korunmasını teminen mevcut depo kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi kararlaştırıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplandı
Takip Et

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, depolanabilen ürünlerde arz ve talep dengesinin korunmasını teminen mevcut depo kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesine karar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ilgili bakan yardımcıları ve kurumların temsilcilerinin katılımıyla toplandı.

Toplantıda, Komitenin aldığı önceki kararlarda gelinen aşama ve her ay düzenli olarak bakan yardımcıları düzeyinde toplanan "alt komite"de yapılan çalışmalar etraflıca değerlendirildi.

Güncel sorunlar değerlendirildi

Küresel ve yurt içi tarımsal emtia ve gıda fiyatlarındaki son gelişmelerin görüşüldüğü toplantıda, devam eden 2024 yılı hasat sezonu da dikkate alınarak tarımsal ürünlerdeki arz ve talep durumu ile ürün bazında oluşan ihtiyaçlar ele alındı. Ayrıca, üreticilerin korunması ve ürünlerinin daha iyi şartlarla değerlendirilmesi kapsamında güncel sorunlar değerlendirildi ve çözüm önerileri tartışıldı.

Toplantıda, Türkiye'deki tarımsal ürünlerde arz ve talep dengesinin sağlanmasına, hem üreticilerin hem de tüm vatandaşların menfaatlerinin korunmasına yönelik dış ticaret tedbirleri dahil olmak üzere, gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına devam edileceği vurgulandı. Toplantıda, depolanabilen ürünlerde arz ve talep dengesinin korunmasını teminen mevcut depo kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi kararlaştırıldı.

Açıklamaya göre Komite, ilgili tüm kurumların etkin koordinasyonuyla dezenflasyon sürecine olan katkıları güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek.

Bakan Şimşek duyurdu: Mükellefler için yeni uygulamalar devreye alınıyorBakan Şimşek duyurdu: Mükellefler için yeni uygulamalar devreye alınıyorEkonomi

 

 

Ekonomi
Japonya'da üretici fiyatlarında yükseliş hızlandı
Japonya'da üretici fiyatlarında yükseliş hızlandı
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 66,12 artış gösterdi
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 66,12 artış gösterdi
Konut satışlarında yılın zirvesi
Konut satışlarında yılın zirvesi
Cari denge 9 ay sonra fazla verdi
Cari denge 9 ay sonra fazla verdi
İtalyanlar Türkiye'ye altın yetiştiremiyor!
İtalyanlar Türkiye'ye altın yetiştiremiyor!
Diyarbakır fıstığında hasat zamanı! Üretici rekolteden memnun
Diyarbakır fıstığında hasat zamanı! Üretici rekolteden memnun