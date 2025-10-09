Gıda ve yem denetimlerinde 1 milyon 433 bin TL ceza kesildi

  1. Ekonomim
Eskişehir’de haftalık gıda ve yem denetimlerinde 1 milyon 433 bin 771 TL para cezası yazılırken, 1 imha ve 2 toplatma kararı alındı.

Eskişehir’de gerçekleştirilen haftalık gıda ve yem denetimlerinde toplam 1 milyon 433 bin 771 lira idari para cezası uygulanırken, 1 ürünün imhasına ve 2 ürünün toplatılmasına karar verildi. 

Ekipler denetimlerini sıklaştırdı

Eskişehir Valiliği’nin paylaştığı bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin haftalık denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 2-8 Eylül 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Usulsüzlüklere ceza yağdı

Ekiplerce; 362 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 14 numune alımı, 61 ithalat ve 2024 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Tespit edilen aykırılıklarla ilgili 5 idari yaptırım uygulanırken, 1 milyon 433 bin 771 TL para cezası yazıldı. Ayrıca, 1 imha ve 2 toplatma kararı alındığı belirtildi.

