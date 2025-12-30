Gıdada 1 milyon 350 bin denetimde 2.6 milyar liralık ceza kesildi

ANKARA(EKONOMİ)

Denetim sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılbaşı öncesi denetimlerin 7/24 esaslı devam ettiğini belirtirken, halk sağlığını tehlikeye düşürecek hiçbir faaliyete izin vermeyeceklerini söyledi.

"2 milyar 654 milyon lira tutarında idari para cezası uygulandı”

Ülke genelinde 8 bin 113 kontrol görevlisinin 1 milyon 50 bin denetim yaptığı bilgisini veren Bakan Yumaklı, “Yapılan resmi kontroller kapsamında 32 bin 210 adet idari para cezası uygulanmış, 570 adet işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 2 milyar 654 milyon lira tutarında idari para cezası uygulandı” diye konuştu.

Sadece 18 Aralık’tan bu yana 19 bin 82 denetim yapıldığını ifade eden Yumaklı, “Hileli, taklit ve tağşiş yapılan ürünleri internet sitemizden yayınlayarak halkımızı bilgilendirme görevimizi yerine getirdik. Bu işletmelerle ilgili de gerekli hukuki prosedürleri işlettik. Denetimlerimiz yalnızca satış noktalarıyla sınırlı değildir. Pestisit başta olmak üzere zirai ilaç kullanımının tarladan sofraya kadar tüm aşamalarda kontrol ediyoruz” diye konuştu. Yumaklı üretim ve tüketim yerlerinde görülen olumsuzlukların ALO 174 Gıda Hattına bildirilmesini istedi.