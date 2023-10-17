Gıdanın geleceği konuşuldu: Kuraklık ve iklim değişikliği başrolde

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikasından (TÜGİS) yapılan açıklamaya göre, TÜGİS ile Sürdürülebilirlik Akademisi'nin öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü FAO'nun destekleriyle düzenlenen zirvede, bu yılın teması "Gıdanın Geleceği İçin Dönüşüm: Sağlıklı Gezegen Sağlıklı İnsan" olarak belirlendi.

Zirveye Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri, sektör liderleri, marka temsilcileri, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinden (STK) yerli ve yabancı pek çok konuk katıldı.

Gıda konusunu 360 derece ele alarak dikkati çeken zirve, TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar ile Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa'nın açılış konuşmalarıyla başladı.

"Kuraklık ve iklim değişikliği, gıdanın gündeminde de başrolde"

Sidar, gıda alanının tüm paydaşlarını bir araya getirdikleri zirvede, iklim değişikliği, gıdada inovasyon, gıda güvenliği, gıda enflasyonu, tarımda sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi içerisinde tedarik zincirinin önemi gibi konu başlıklarını ele alarak gıda dünyasının nabzını tutmayı amaçladıklarını belirtti.

Kuraklık ve iklim değişikliğinin, birçok alanda olduğu gibi gıdanın gündeminde de başrolde yer aldığını vurgulayan Sidar, "Barajların doluluk oranları, tarımda yaşanan zorluklar, suyun ne denli önemli olduğunu aktarmamıza yeter. Bir kişinin bir günlük gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için 4 bin litre suya ihtiyaç duyuluyor. Su kaynaklarının sadece yüzde 3'ünün tarıma ve insan tüketimine uygun olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Kuraklıkla mücadele adımlarının kararlı bir şekilde atılması ve istikrarlı gıda arzının sağlanması, kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Gıda israfına da değinen Sidar, Türkiye'de günde 12 milyon ekmeğin çöpe gittiğini bilgisini paylaştı. Sidar, "Dünyada ise üretilen gıdanın yüzde 30'u henüz rafa çıkmadan uygunsuz nakliye ve depolama koşulları yüzünden israf olmakta. Mevcut gıda kaynaklarının daha verimli kullanılmasının sağlanması ve elbette tüketim alışkanlıklarının tekrar gözden geçirilmesi önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Çözüm temelli adımlar oluşturmayı amaçlıyoruz"

Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa da sürdürülebilir gıdayı her yönden ele alarak çözüm temelli adımlar oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Bursa, "Dünyamız iklim değişikliği, çatışmalar, felaketler ve değişen ekonomik koşullara uyum sağlamaya çalışırken sürdürülebilir ve fonksiyonel gıdaya ulaşımı koruma altına almak tüm zamanlardan daha önemli. Zirvemizle dönüşüm için inovasyondan tedarik zinciri dayanıklılığına uzanan çok farklı kulvarlarda güncel bilgiler edinmeyi ve gelecek için bir yol haritası çıkarmayı amaçladık. Tüm paydaşlarımızla birlikte, bugünün ve geleceğin dünyası için geleceğin gıdalarını pozitif yönde değiştirebilmek hedefiyle işbirliği yapmak ve anahtar eylemleri belirlemek için buluştuk." diye konuştu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da yaptığı açıklamada, bugün dünyanın birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını, iklim değişikliğinin ise bu zorluklar arasında önem arz ettiğini belirtti. Gerek Ticaret Bakanlığı gerek Tarım ve Orman Bakanlığının sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında yoğun çalışmalara imza attığını belirten Gürcan, israfla mücadele kapsamında ise farkındalığın artırılmasının öneminin altını çizdi.

Profesyoneller gıdanın pozitif dönüşümünü konuştu

Zirvede kamu temsilcileri, gıda sanayisi ve tedarikçilerinin temsilcileri, startuplar ve HORECA profesyonelleri dahil tüm gıda dönüşüm liderleri, bilim ve sivil toplum alanlarından ulusal ve uluslararası uzmanlar buluştu.

Sektörün önde gelen firmalarının sponsorluğuyla güçlenen zirve, bu sene ilk gün fiziki olarak yapıldı.

Zirvenin açılışında Yıldız Holding sponsorluğunda gerçekleştirilen "Türkiye Sanayii Ekseninde Dönüşüm" ve Ülker sponsorluğunda gerçekleştirilen "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarımın Geleceği" oturumlarında gıdanın geleceği konusu kapsamlı şekilde ele alındı.

Food Drink Europe Genel Müdürü Dirk Jacobs, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Fuat Kasımcan, TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vural Gökmen, Sürdürülebilir Gıda Platformu Sorumlu Tüketim ve Sağlıklı Beslenme Çalışma Grubu Eş Başkanı Gülnur Uluğ gibi kamu ileri gelenlerinden iş dünyasına, akademisyenlerden STK temsilcilerine kadar çok sayıda konuşmacı zirvede yer aldı.

Zirve, 18 Ekim'de gün boyu çevrim içi olarak tüm katılmak isteyenlere açık olarak gerçekleştirilecek oturumların ardından sona erecek. Zirve kapsamında, Sürdürülebilir İş Ödüllerini kazanan proje ve çalışmaların sahipleri de açıklanarak ödülleri takdim edilecek.

​​​​​​​Zirvenin en önemli paydaşları arasında yer alan sponsorlar, 9'uncu kez gıda sektörünün bir araya gelmesine katkı sağladı. Zirvenin ana sponsorları arasında Ülker, Aromsa, Palsgaard, Tiryaki ve UNO yer alırken platin sponsorlar arasında Döhler, Ferrero Fındık, Omron, Pınar ve Sütaş yer aldı.

Bizim, Danone, Haribo ve ŞOK zirvenin altın sponsoru olurken gümüş sponsorlar arasında ise Balparmak, Cargill, Herbalife, İçim, Komili, Merieuq NutriScences yer aldı. Zirve kapsamında destek veren STK'ler ise Sürdürülebilir Gıda Platformu, TÜBİTAK MAM ve Yeni Çiftçi Platformu oldu.