Giresun 3, OSB için çalışmalar başladı

Espiye ve Tirebolu ilçeleri sınırlarında yer alan Giresun 3. Organize Sanayi Bölgesi için önemli bir adım daha atıldı. Bölgenin zemin etüdü sondaj çalışmaları Ocak ayı itibarıyla resmen başladı.

Başlayan çalışmalara ilişkin açıklama yapan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, bölgede zemin etütlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek “ Bölgenin sondaj çalışmalarının startını verdik. Kamulaştırma sürecinde 741 kişinin adres bilgileri netleştirildi. Kurulan komisyon tarafından uzlaşı davetleri planlanıyor. Hedefimiz, yılın ilk çeyreğinin ardından kamulaştırma ödeneğini talep etmek ve altyapı yatırımlarının önünü açmak” dedi.

Giresun 3. Organize Sanayi Bölgesi, Espiye ilçesi Adabük Mahallesi ile Tirebolu ilçesi Düzköy Köyü mevkiinde, toplam 63 hektar alanda planlandı. Söz konusu alanın yüzde 75’i (474 bin m²) Tirebolu, yüzde 25’i (154 bin m²) Espiye sınırlarında yer alıyor. Bölge içinde tamamı özel mülkiyet olan 125 parsel yer alıyor.

Yine bölgede mevcut dere ve yollar hariç olmak üzere, Espiye sınırlarında 147.623,71 m², Tirebolu sınırında 458.946,82 m²,

toplamda 606.570,53 m² taşınmaz kamulaştırılacak. Bu süreçle birlikte Giresun 3. OSB’de altyapı yatırımlarının hızlanması ve sanayi yatırımlarının önünün açılması hedefleniyor.