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Giresun'da fındık fiyatı 83 TL'ye yükseldi

Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı yeni haftaya 83 TL'den başladı.

Haber Merkezi
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Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, 2023 ürünü fındığın alımlarının 15 Ağustos'ta kilogramı 75 TL'den başladığını söyledi.

Pazara az miktarda ürün inişi nedeniyle fiyatın yükseliş gösterdiğini belirten Bölük, bugün serbest piyasada bir kilogram fındığın 83 TL'den işlem gördüğünü aktardı.

Bölük, serbest piyasasının, Giresun kalite fındığı 84 TL'den alan TMO'nun seviyesine ulaştığını kaydetti.

Öte yandan TMO, Giresun'daki fındık alım merkezi sayısını 2'den 7'ye yükseltti.

Giresun merkez ve Tirebolu'da yeni mahsul fındık alımına 4 Eylül'de başlayan ofis, bugün itibarıyla Bulancak, Dereli, Güce, Espiye ve Görele ilçelerinde de üreticilerden ürün kabul ediyor.

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