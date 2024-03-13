Girişimci kadınlar dünyanın her yerinde engelle karşılaşıyor

ANKARA (EKONOMİ) - Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası, Saarland Eyaleti Berlin Temsilciliği ile Saarland Kalkınma Ajansı, Kadın Girişimciler İçin Krizlerde Zorluklar ve Fırsatlar başlıklı etkinlik Berlin’de yapıldı.

Etkinlikte konuşan TOBB Kadın Girişimciler Üst Kurul Üyesi Hande Öztürk, girişimci kadınların dünyanın her yerinde engel ve sorunlarla karşılaştığını söyledi.

Her zorluğun yeni bir fırsatın kapısını aralayabileceğini kaydeden Öztürk, “Kadın girişimcilerin kriz zamanlarında fırsatları değerlendirmesi için yaratıcı çözümlere odaklanmaları gerekmektedir” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ve girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak için çalışan TOBB Kadın Girişimciler Üst Kurulu Üyesi Hande Öztürk, Berlin’de düzenlenen “Kadın Girişimciler İçin Krizlerde Zorluklar ve Fırsatlar” etkinliğinde Almanya’nın girişimci iş kadınları ile bir araya geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen panelde, kadın girişimciler olarak iş dünyasındaki zorlukların üstesinden nasıl gelinebileceği ve sürdürülebilir büyüme stratejileri tartışıldı.

Panelde konuşan Hande Öztürk, Türkiye’nin 81 ilindeki TOBB İl Kadın Girişimci Kurullarıyla hayata geçirdikleri projelerin ülkenin dört bir yanında uygulanması için çalıştıklarını bildirdi.

Kadınların girişimcilik yolculuklarında dünyanın her yerinden sorun ve engelle karşılaştığının altını çizen Öztürk:

“Karşılaştığımız zorlukları aşmak ve işimizi sürdürülebilir bir hale getirmek için öncelikle kendimize güvenmeli ve adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam etmeliyiz. Her zorluk yeni bir fırsatın kapısını aralayabilir” dedi. Kadın girişimcilerin kriz zamanlarında fırsatları değerlendirebilmek için yaratıcı çözümlere odaklanması gerektiğine değinen Hande Öztürk,

“Bugün dünya genelinde 4 milyar kadın yaşıyor ve evet, ‘Dünyayı değiştirmenin 4 milyar yolu var’ da diyebiliriz. Yeter ki kadınlara fırsat verilsin ve yeter ki kadınlar da değiştirmeyi ve değişimin bir parçası olmayı istesinler” dedi.