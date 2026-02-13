Girişimci kadınlar, ihracat eğitimi ile dünyaya açılacak

İMAM GÜNEŞ

Kadın girişimciler ve ihracatçı adayları, gümrükten dijital ticarete uzanan kapsamlı bir eğitim ve mentörlük modeliyle küresel rekabete hazırlanıyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uluslararası Ticarette Kadın Organizasyonu Derneği (UKODER), iş birliğiyle hayata geçirilen 'Kadın Gücü ile Kalkınma Projesi'nin lansmanı, TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde yapıldı.

Proje, 7 kentte düzenlenecek yüz yüze eğitimler, online programlar ve mentörlük olmak üzere üç aşamalı bir yapı üzerine kurgulandı. Çerkezköy, Aydın, Gaziantep, Mersin, Konya, Trabzon ve Erzurum’da girişimci kadınlar ile dış ticaret alanında çalışan kadın profesyonellere yönelik iki günlük eğitimler düzenlenecek. Program kapsamında ihracat, gümrük, finansman, lojistik, e-ticaret, yeşil dönüşüm ve dijital ticaret başlıklarında eğitimler verilecek. Eğitimi tamamlayan katılımcılar, gönüllü kadın gümrük müşavirleriyle altı ay sürecek ücretsiz mentörlük programına dahil edilecek.

Teorik bilgilerle sahada yeni başarılara doğru…

Kadın ihracatçıların önemine vurgu yapan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, şöyle devam etti: “Geçen yıl 273,4 milyar dolarlık ihracata ulaştık, hedefimiz özellikle kadın girişimcilerimiz başta olmak üzere ihracatı sürdürülebilir şekilde büyütmek. Bu yıl destek bütçemizi 45 milyar TL’ye çıkardık. Pazar araştırmasında konaklama, transfer dahil olmak üzere kadın ihracatçılarımıza ilave 20 puan destek sağlıyoruz. Kolay İhracat Platformu, Ur-Ge projeleri ve yeşil dönüşüm kapsamındaki Responsible, e-ihracat gibi çeşitli desteklerle ihracatçılarımızın yanında olmaya devam ediyoruz."

Kadınların bugün üretimde, ihracatta, girişimcilikte ve liderlikte Türkiye’nin geleceğini inşa ettiklerini söyleyen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TİM olarak daha fazla kadını daha güçlü şekilde oyuna dahil etmek istediklerini belirtti. Bu bilinçle yaklaşık bir yıl önce kadın girişimcilere ilave avantajlar sağlayan TİM WINGS projesini başlattıklarını hatırlatan Gültepe, "Şimdi de UKODER ile birlikte yeni bir projeye imza atıyoruz. Yürüteceğimiz proje kapsamında, yedi bölgemizde yedi il belirledik. Söz konu illerde dış ticaret yapan ya da dış ticareti öğrenmek isteyen kadınlara eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız. Projeyle, teorik bilgiyi sahada yeni başarılara dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Sürdürülebilir bir kalkınma projesi

Bu proje ile kadınları yalnızca bugüne değil, dış ticaretin yarınına da hazırlamayı hedeflediklerini söyleyen UKODER Çiğdem Akdağ, "Biz bu projeyi bir organizasyon sergisi olarak değil kadınların dış ticarette daha sistemli, dijital dünyaya daha entegre ve geleceğe daha hazırlıklı yer almasını sağlayacak, sürdürülebilir bir kalkınma altyapısı olarak görüyoruz. Kadınları dış ticaretin merkezine aldığımızda yalnızca firmalarımızın değil ülkemizin de kalkınması güçlenecektir" diye konuştu.

İhracatta başarı öyküleri...

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Ticaret Odası Bilgi İletişim ve Medya Komitesi Başkan Vekili Selma Cengiz'in moderatörlüğünü yaptığı panelde Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Makine İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Sevda Kayhan Yılmaz ve Kombucha 2200 Kurucusu Esra Özcan ihracat başarı hikayelerini paylaştı.