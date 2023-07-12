Girişimci kadınlara 3 milyon TL kredi desteği

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve İş Bankası'ndan yapılan ortak açıklamaya göre, girişimci kadınların iş yapma kapasitelerinin gelişmesi, dijitalleşmeye uyum sağlamaları ve iletişim ağlarının güçlenmesi hedefiyle TÜRKONFED yürütücülüğü, Türkiye İş Bankası'nın ana sponsorluğunda, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi'nin teknik desteğiyle 2021'de hayata geçirilen "Girişimde Kadın Gücü" projesinde, eğitim desteğinin yanı sıra finansal desteğe de başlanıyor.

Buna göre, eğitimlere katılıp mentorluk desteği almaya hak kazanan kadınlar arasından seçilecek girişimci kadınlara en fazla 100 bin TL olmak üzere toplam 3 milyon TL tutarında teminatsız ve sıfır faizli kredi desteği verilecek. Kredinin garantörlüğünü Applied Value Group (AVG), finansmanını ise İş Bankası üstlenecek. Kredinin yanı sıra yine bu süreci başarıyla tamamlayan 10 girişimci kadına İş Bankası tarafından iş geliştirme desteği sağlanırken, 3 girişimci kadına da ABD Silikon Vadisi ziyareti ödülü verilecek.

"Maddi manevi kaynaklar ortak amaç için kullanılmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, girişimcilik kültürünün, ekonominin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulayarak, "Bu kültürün inşası için bir yandan ülkemizde yüzde 14 seviyesinde olan girişimci kadın sayısının artması diğer yandan da kamu, özel sektör, STK ve üniversiteler gibi farklı alanlardan paydaşların bir araya gelerek, maddi-manevi kaynaklarını bu ortak amaç için kullanması gerekiyor. Girişimde Kadın Gücü, sadece sağladığı destekler değil, paydaş çeşitliliği yönüyle de örnek teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem de girişimci kadınlara yönelik sunulan her desteğin, alınan her inisiyatifin çok değerli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Refah ve gelişmişlik düzeyinde iyileşme ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma ancak kadınların da iş hayatının parçası olduğu bir dünyayla mümkün olabilir. Bu kapsamda Girişimde Kadın Gücü Projesi’nde yer alan kadınlar arasından seçilecek girişimci kadınları hem teminatsız hem de sıfır faizli bir krediyle finansal açıdan destekleyerek onların işleriyle ilgili hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Geleceğe Güç Katan Girişimci Kadınlar çatısı altında 5 yılda 15 bin girişimci kadına finansal okuryazarlık eğitiminin verilmesini hedefliyoruz."

"Kadınların iş hayatında olması cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçiyor"

Applied Value Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Reyhan Baylan ise "Grup olarak, kadın istihdamı ve girişimci kadınların desteklenmesi önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Çünkü kadınların iş yaşamında aktif olarak yer alması yaratılan katma değeri artırırken toplumsal alandaki cinsiyet eşitsizliklerinin de önüne geçiyor. Biz de proje kapsamında garantörlüğümüzün yanı sıra girişimcilere düzenli mentorluk ve gönüllü eğitim desteği de vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Eğitimlerde 2 bin kadına ulaşıldı

Verilen bilgiye göre, Girişimde Kadın Gücü Projesi, Türkiye’nin farklı bölgelerinde sektör ve ölçek fark etmeksizin çalışan girişimci kadınlara destek olmak amacıyla hayata geçirildi.

Proje kapsamında hazırlanan araştırma raporu ile girişimci kadınların mevcut durumları, hangi alanlarda ne tür ihtiyaçlarının olduğu tespit edildi. Ardından bu ihtiyaçlara yönelik eğitim modülleri geliştirildi.

Bu modüller, Girişimde Kadın Gücü Eğitim Portalı aracılığıyla çevrim içi olarak erişime açıldı. 2022 yılında gerçekleştirilen bir adet kadın buluşması, 4 adet yüz yüze ve 8 adet de çevrim içi eğitim ile yaklaşık 2 bin kadına ulaşıldı. Eğitimlerde başarılı olan 50 kadın girişimciye bu yıl 6-9 ay boyunca mentorluk desteği sunulacak.