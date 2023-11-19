Girişimci kadınların “2023 yıldızları” ödüllendirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması’nın ödülleri, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü’nde TOBB’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Cumhuriyetin 100’üncü yılına denk gelmesi ile de ayrı bir anlam kazanan ve ‘Kadın istihdamını en fazla artıran şirketler’ ile ‘Girişimci kadın gücü’ ana başlıkları altında gerçekleştirilen törende; kadın istihdamını en çok artıran şirket ödülünü Gürmen Giyim Sanayi AŞ alırken; en çevre dostu Burpol Polimer Plastik AŞ, en çok dijitalleşen Elman Otomasyon Sistemleri Ltd Şti, ihracatını en çok artıranlar ise Ak Celep Ltd Şti ile Umdasch Madosan Raf Sistemleri AŞ firmaları oldu.

12 şirket ödül aldı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada, aklın ve başarının cinsiyetinin olamayacağına dikkat çekerek, kadının güçlü olması halinde toplumun ve ülkenin de güçlü olacağını söyledi. Kadın ve genç girişimcilere tavsiyelerde bulunan Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve TEPAV işbirliğinde Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması’nın ikincisini Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, “Toplam 6 kategoride, 12 şirketimiz ödül aldı. 2021-2022 döneminde kadın istihdamını en çok artıran üç şirketimiz ödül almaya hak kazandı. Bu kategori, herhangi bir kısıtlama olmadan tüm şirketlerimize açıktı. Başvuran şirketlerimizin kadın istihdam oranı, bir önceki yıla göre %31 artış göstermiş. Ödül alacak şirketlerimizin ortalama kadın çalışan sayısı 315. Girişimci Kadın Gücü kategorimiz ise sadece kadın girişimcilerimizin başvurularına açıktı. Burada, en hızlı büyüyen, ihracatını en çok artıran, en çok dijitalleşen ve en çevre dostu olan kadın girişimcilerimiz, 2021-2022 dönemi performanslarına göre değerlendirildi. Başvuru yapan kadın girişimcilerimizin, Türkiye milli gelir büyümesine göre 1,5 kat hızlı büyüdüğü görüldü” diye konuştu.

Yarışmaya başvuran şirketlerin %78’inin 55 farklı ülkeye ihracat yaptığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, “İşte fırsat verilirse, kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Sizler, 'yapamazsınız' diyeni dinlemediğiniz, lafa 'elinin hamuruyla' diye başlayanlara itiraz ettiğiniz, azimle ve kararlılıkla yolunuza devam ettiğiniz için başarılısınız. Bu olağanüstü başarıyı gösteren kadın girişimcilerimizi yürekten kutluyorum’’ ifadesini kullandı.

Amaç farkındalık oluşturmak

TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk ise kadın girişimcilerin, sadece iş dünyasına değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik kalkınmasına da önemli katkılarda bulunduğuna vurgu yaptı. Güçlü, yenilikçi ve lider kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasını istediklerini ifade eden Öztürk, “İş dünyasında kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve kadınların çalışma ortamlarını iyileştirerek iş yaşamında daha etkin rol alabilmelerini sağlayabilmek amacıyla düzenlediğimiz yarışmada asıl hedefimiz, mesleğin cinsiyeti olmadığını göstermek” dedi.

Nurten Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına da vurgu yaparak, “Bu kutlu yıl, kadınların toplumumuzun her alanında daha etkin, daha güçlü ve daha özgür bir şekilde yer almasının simgesidir. Kadın girişimcilerimiz, ülkemizin geleceğini şekillendirecek. Hep birlikte, kadın girişimcilerin gücünü ve potansiyelini daha da artırmak için çaba göstermeye devam edelim” diye konuştu.

Ödül alan şirketler

I-Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket

1.Gürmen Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

2.Halsan Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

3.Trakya Özel Sağlık Tesisleri Anonim Şirketi

II- Girişimci Kadın Gücü

• *En Çevre Dostu Kadın Girişimci *

Burpol Polimer Plastik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

• En Çok Dijitalleşen Kadın Girişimci

Elman Otomasyon Sistemleri Elektrik Elektronik Mühendislik Bilişim Restoran Tarım Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

• İhracatını En Çok Artıran Kadın Girişimci

Miktar: Ak Celep Pamuk Gıda Tarım Ürünleri Tekstil ve Turizm Sanayi Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi

Oran: Umdasch Madosan Raf Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

• En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci

1.Asya Entegre Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

2.Patiswiss Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

3.Batı Plus Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

4.Harga İnşaat Turizm Ltd. Şti.

5.Bade Kumaş Tekstil Konfeksiyon Turizm İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi