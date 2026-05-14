Girişimci kadınların gündemi COP 31

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Akdeniz Girişimci Kadınlar Derneği (AGİDER) mayıs üye toplantısı The Marmara Oteli’nde gerçekleştirildi.

İletişim Uzmanı Şerife Öztürk Ersin’in konuşmacı olarak yer aldığı toplantı gündeminde; değişen dünya dinamikleri, sürdürülebilirlik, liderlik anlayışı ve 2026 yılında Antalya’da gerçekleştirilmesi planlanan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31 tartışıldı.

AGİDER Başkanı G. Gökçen Atmaca, COP31’in Antalya’nın gelecek 50 yılını şekillendirecek bir fırsat olduğunu söyledi. Küresel ölçekte yaşanan dönüşüm sürecine dikkat çeken Atmaca, artık şehirlerin ve kurumların yalnızca ekonomik güçleriyle değil, kriz yönetimi kapasiteleri, sürdürülebilirlik vizyonları ve değişime uyum hızlarıyla öne çıktığını kaydetti.