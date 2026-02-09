Girişimcilik daha fazla desteklenmeli

ADEM ADIGÜZEL / KOCAELİ

GETİP’in ev sahipliğinde düzenlenen “İş Dünyası Buluşması” programında bölgenin ekonomik vizyonu, dijital dönüşüm süreci ve küresel gelişmeler ele alındı.

İş geliştirme merkezi hedefi

Gebze’nin yalnızca Marmara Bölgesi için değil, Türkiye ekonomisi açısından da stratejik bir merkez olduğunu vurgulayan GETİP Başkanı Sevim Aydın, “Gebze, sahip olduğu nitelikli kaynağıyla yalnızca Marmara Bölgesi’nin değil, Türkiye’nin ekonomisinin en stratejik merkezlerinden biridir. GETİP olarak bizler bu gücü daha planlı, daha sürdürülebilir ve daha kapsayıcı bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Amacımız sadece ticari ilişkileri geliştiren bir platform olmak değil; girişimciliği teşvik eden, yenilikçi projeleri destekleyen ve bölgesel kalkınmaya somut katkı sağlayan bir iş geliştirme merkezi haline gelmektir” diye konuştu. Aydın, “Dijitalleşme, sürdürülebilir ve yeşil dönüşüm ile katma değerli üretim, önümüzdeki dönemde odaklanacağımız temel alanlardan olacak. Bu süreçte üyelerimiz, paydaşlarımız ve iş dünyasının tüm bileşenleriyle ortak akıl ve iş birlikleri içinde hareket etmeyi çok önemsiyoruz. Türkiye ekonomisine katkı sunacak projeleri desteklemeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Küresel gelişmelere ve teknolojik dönüşüme dikkat çeken Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Biz yapay zekâyı tartışırken dünyanın başka yerlerinde daha ileri başlıklar konuşuluyor. 20 yıl önceki yöntemlerle bugün üretim ve ticaret yapamayız. Sürekli gelişmek ve kendimizi yenilemek zorundayız bu nedenle bu tür programlar iş ekosistemine katkı sağlamaktadır” dedi.

“Türkiye için en kritik başlık enflasyon”

Türkiye açısından en kritik başlığın enflasyon olduğunu vurgulayan Finans Uygulama Merkezi Direktörü Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, “Dünyada enflasyon yok ve artması da beklenmiyor. Y20 ülkelerinde Arjantin ve Türkiye hariç beklenen enflasyon 2.3, yüzde 2 enflasyon olan bir ülkede üretici ürününü seneye kaça üretirim, kaça satarım daha kolay hesaplar. Ama bizde haneler enflasyonun yüzde 50 olacağını söylüyor, Merkez Bankası ise yüzde 16 olacağını ifade ediyor. Bu enflasyonu mutlaka indirmemiz lazım. Bu durum yatırımların yönünü değiştirebiliyor, firmalar faaliyet dışı alanlara kayabiliyor ve rekabet gücünü zayıflatıyor” ifadelerini kullandı.