GİSİAD Genel Başkanlığına Remzi Dursunkaya seçildi

Girişimci İş ve Fikir İnsanları Derneği (GİSİAD) 1. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde kurucu genel başkan Remzi Dursunkaya genel başkanlığa seçildi.

Resmi kuruluşunu 2025 yılı aralık ayında tamamlayan GİSİAD, 1. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen genel kurulun katılımcıları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Serap Yazıcı Özbudun ile AK Parti 22. ve 26. dönem milletvekili ve GİSİAD Komisyon Başkanı Mustafa Ilıcalı da yer aldı.

Toplantıda yapılan seçimlerde kurucu genel başkan Remzi Dursunkaya derneğin genel başkanlığına seçildi.

GİSİAD Genel Başkanı Dursunkaya, toplantının açılışında yaptığı konuşmada bugün yalnızca bir genel kurul değil, aynı zamanda ortak vizyonu ve geleceğe olan büyük bir inancı hep birlikte büyüttüklerini söyledi.

Dursunkaya, "Biz insan odaklı çalışmayı, ahlakı, adaleti, erdemi ve fırsat eşitliğini güçlü toplumların sürdürülebilir başarısının temeli olarak görüyoruz. Biz bu yapıyı kurarken hedefimizi net belirledik, Türkiye'nin girişimcilik potansiyelini güçlendiren, fikir üretmeyi destekleyen, sektörler arası birliktelikleri artıran ve kalıcı projeler üreten güçlü bir yapı oluşturmayı amaçladık" diye konuştu.

Günümüzde rekabetin sadece sermaye ile şekillenmediğini anlatan Dursunkaya, bilgi üretme kapasitesi, yenilikçi bakış açısı, nitelikli insan kaynağı ve birlikte hareket edebilmenin başarıya giden temel unsurlar arasında yer aldığını ifade etti.

Dursunkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"GİSİAD olarak yeni nesil hedefimiz geliştiren, birleştiren ve güçlü vizyonun aktörlerinden biri olmayı hedeflemekteyiz. İş dünyasının akademiyle buluşmasının fikir ve uygulamayı aynı zeminde buluşturan güçlü bir etkileşim ağıyla kurulacağına inanıyoruz. Çünkü dünya hızla değişiyor. Bu değişimi doğru okuyan, birlikte üreten ve geleceği bugünden planlayan yapıların yarının dünyasında söz sahibi olacağına inanıyoruz.'

"Birinci önceliğimiz yeni nesil bir STK olmanın bilinciyle hareket etmek"

Remzi Dursunkaya, seçimlerin ardından yaptığı konuşmada da bugün atılan bu adımın yalnızca bir derneğin büyümesi değil, iş dünyasının girişimcilik ve toplumsal kalkınma adına etki alanlarının başlangıcı olduğunu vurgulayarak, "Biz yalnızca büyüyen değil değer üreten, yalnızca konuşan değil proje geliştiren bir anlayışı temsil ediyoruz" diye konuştu.

Dursunkaya, buluşmanın önemli bir miladın da başlangıcı olduğunu vurgulayarak, "Önümüzde uzun bir zaman var. Bu uzun zaman içerisinde birinci önceliğimiz yeni nesil bir STK olmanın bilinciyle hareket etmek. İkincisi verdiğimiz sözleri yerine getirmek. Tabii ki her şeyden önce kalıcı değerlere önem veriyoruz. Bizim en büyük kalıcı değerimiz de insana yaptığımız yatırımdır. Çok şükür bu insanı yaptığımız yatırımı burada tevazuyla çok güzel gördük. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçlerde zirvelerde daha yoğun kalabalıklarla, daha özel programlarla hep birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.

GİSİAD Vizyon Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve GİSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sibel Aydoğan ise kapsayıcı ve farklılıkları birleştiren ve bütünleştiren bir yapı içerisinde olduklarını söyledi.

Aydoğan, GİSİAD Vizyon Dergisi'nin ilk sayısının da bugün çıktığını bildirerek, şöyle devam etti:

"Dergimizi nitelikli, tarafsız, kaliteli, bilimden spora, kültüre, iş dünyasına her alana yer veren bir anlayışla oluşturuyoruz. Bugün itibarıyla dergimiz de hayatımıza girmiş oldu. İnşallah ikinci sayısını da 3 ay sonra çıkarmayı planlıyoruz. İlk senemizde 3 ayda bir, daha sonrasında aylık olarak hayata geçireceğimiz bir dergi olacak."