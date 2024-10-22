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Giyim fiyatı cep yakıyor! Çocuk kışlıklarında masraflar katlandı

Kışın gelmesiyle birlikte masraflar katlandı. Yüksek zamlardan kışlık giyim fiyatları da etkilendi. Her üründe neredeyse iki kat artış yaşandı. Asgari ücretle geçinen aileler için kışlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak neredeyse imkânsız hale geldi.

Haber Merkezi
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Giyim fiyatı cep yakıyor! Çocuk kışlıklarında masraflar katlandı
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Kışın gelmesiyle birlikte giyim ürünlerindeki artış dikkat çekiyor. Geçen yıldan bu yana sadece çocuk giysilerinde neredeyse 2 kat artış var.

Çocuk montları ikiye katlandı

Dar gelirlilerin tercih ettiği bir mağazada geçen sene ortalama 750-900 lira olan çocuk montları, bu yıl 1300- 1500 liraya yükseldi. Ortalamanın biraz üzerinde bir marka tercih edildiğinde ise fiyatlar 2-3 bin lira arası değişiyor.

 Sadece çocuğu giydirmek en az 7 bin lira

Bot fiyatlarına gelen zamlar da mont fiyatlarından farklı değil. Yine çoğunlukla dar gelirli vatandaşların tercih ettiği bir mağazada çocuk botu fiyatları kalitesine göre 800 liradan başlayarak bin 300 liraya kadar ulaşıyor. Cumhuriyet'in haberine göre, üç çocuklu bir ailenin yalnızca çocuklarına yapacağı alışverişin maliyeti en uygun ürünler tercih edildiğinde en az 7 bin liradan başlıyor.

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