Göç İdaresi Başkanlığı 40 il göç uzman yardımcısı alacak: İşte başvuru tarihleri ve şartları

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Göç İdaresi Başkanlığı, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 40 göç uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki 8’inci ve 9’uncu derece kadrolar için yapılacak personel alımı, giriş sınavı sonucuna göre gerçekleştirilecek.

Giriş sınavı iki aşamalı olacak. Yazılı sınav, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne yaptırılacak. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak.

Başvuru şartları ve takvim

Başvurular 1 Eylül 2026 saat 10.00’da başlayacak ve 9 Eylül 2026 saat 23.59’da sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla çevrim içi yapacak. Şahsen ya da posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.

Adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşıma koşulu aranacak. Ayrıca en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak gerekecek.

Başvuruda 2024 veya 2025 KPSS sonuçları dikkate alınacak. Adayların ilanda belirtilen KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP36 veya KPSSP41 puan türlerinden en az 70 almış olması gerekiyor. En yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralama sonucunda, alınacak kadro sayısının 20 katı aday yazılı sınava çağrılacak.

Yaş şartında ise 1 Ocak 2026 tarihi esas alınacak. Buna göre 35 yaşını doldurmamış, yani 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğmuş adaylar başvuru yapabilecek.

Sınav tarihi ve başvuru detayları belli oldu

Kadro sayısı 40 il göç uzman yardımcısı

Başvuru tarihleri 1 Eylül 2026 saat 10.00 - 9 Eylül 2026 saat 23.59

Başvuru kanalı e-Devlet ve Kariyer Kapısı

Yazılı sınav tarihi 10 Ekim 2026 Cumartesi

Sınav yeri Ankara

Sınav saati ve süresi 14.00, 120 dakika

Sınav ücreti 200 TL

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, 10-16 Eylül 2026 tarihleri arasında 200 TL sınav ücretini yatıracak. Sınava giriş belgeleri 5-10 Ekim 2026 tarihleri arasında ASBÜSEM’in internet sitesi üzerinden alınabilecek.

Yazılı sınav 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Ankara’da saat 14.00’te başlayacak ve 120 dakika sürecek. Adayların sınav saatinden bir saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları, sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgelerinden birini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Sınav sorularının yüzde 80’i lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, yüzde 20’si ise Göç İdaresi Başkanlığının görev alanına ilişkin temel bilgilerden oluşacak. Yazılı sınavdan en az 70 puan alan adaylar arasından, kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınavda 70 puan şartı

Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, ifade ve muhakeme gücü, temsil kabiliyeti, özgüveni, genel kültürü ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı değerlendirilecek. Giriş sınavında başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü aşamaların her birinden en az 70 puan alınması zorunlu olacak.

Sınavla ilgili duyurular Göç İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Adaylara ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacak.