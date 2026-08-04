Gökçelik, mühendislik gücüyle kurduğu akıllı sistemlerle mağazaların geleceğini tasarlıyor

ERHAN BEDİR

Elektronik Raf Etiketi sistemi sayesinde mağaza içerisindeki binlerce ürünün fiyatı ve ürün bilgileri tek merkezden, saniyeler içerisinde güncellenebiliyor. Böylece fiyat değişimlerinde yaşanabilecek insan kaynaklı hatalar ortadan kalkarken, operasyon süreçleri de önemli ölçüde hızlanıyor. Yeni nesil elektronik etiketler; fiyat bilgisinin yanı sıra ürün özellikleri, kampanyalar, QR kod uygulamaları ve stok durumları gibi birçok bilginin müşterilere anlık olarak aktarılmasına imkan tanıyor. Gökçelik Yönetim Kurulu Üyesi H. Burak Aras, perakende sektöründe teknolojinin artık rekabetin en önemli unsurlarından biri haline geldiğini belirterek, “Perakende sektörü bugün yalnızca ürün satışıyla değil; hız, doğruluk, verimlilik ve müşteri deneyimiyle rekabet ediyor. Biz de Gökçelik olarak bu dönüşümün merkezinde yer almayı hedefliyoruz. Elektronik Raf Etiketi çözümümüz, mağazaların operasyonel süreçlerini kolaylaştırırken müşterilere de daha güvenilir ve modern bir alışveriş deneyimi sunuyor” dedi. Gökçelik’in uzun yıllardır raf sistemleri alanındaki mühendislik gücünü dijital teknolojilerle birleştirdiğini ifade eden Aras, şöyle devam etti: “Bugün mağazaların ihtiyacı yalnızca sağlam raf sistemleri değil; aynı zamanda akıllı, birbirine entegre çalışan teknolojik çözümler. Biz raf sistemlerinden dijital mağaza teknolojilerine uzanan geniş ürün yelpazemizle işletmelerin geleceğe hazırlanmasına katkı sağlıyoruz. Elektronik Raf Etiketi sistemimiz de bu vizyonun en önemli parçalarından biri.”