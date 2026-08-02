Bakan Göktaş duyurdu: Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme geliyor

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Kocaeli’de düzenlenen 3. İnsan Hakları Eğitim Kampı’nın üçüncü gününe katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençlerle bir araya geldi. Programın ardından açıklamalarda bulunan Göktaş, kampı değerlendirerek, aile ve nüfus politikaları ile şehit yakınları ve gazilere yönelik hazırlanan kanun teklifine ilişkin bilgi verdi.

"Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bize milletimizin emanetidir"

Şehit yakınları ve gazilere yönelik hazırlanan düzenlemeye ilişkin konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bize milletimizin emanetidir. Onlara büyük bir vefa borcumuz var. Son 24 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şehit yakınlarımız ve gazilerimizin haklarını koruyan ve onlara destek sağlayan pek çok düzenlemeyi, önemli düzenlemeyi hayata geçirdik. Önemli düzenlemelerden bir önceki 2013 yılında aslında çok kapsamlı bir düzenleme hayata geçirilmişti ve bu süre zarfında da özellikle biliyorsunuz son 2 yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Hulusi Akar başkanlığında, Bakanlığımızın koordinesinde pek çok kurumla beraber istişareler düzenliyorduk. Özellikle şehit hakları ve gazilerimize yönelik uzun zamandır bir istişare mekanizması yürütüyorduk. Bu çalışma tamamlandıktan sonra bir kanun teklifine dönüştü. Hem AK Parti grubumuzun Milliyetçi Hareket Partimizle ortak bir kanun teklifine dönüştü. 12 maddelik değil, bu çok daha kapsamlı. Aslında 2013 yılından bu yana gerçekten çok önemli, çok kapsamlı şehit anne-babalarımızdan tutun da er-gazilerimizin uzun süredir bekleyen talepleri doğrultusunda da bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her türlü haklarını koruyan ve güçlendiren çalışmalar yürüttük"

Teklifin bu hafta Meclis Başkanlığına sunulacağını kaydeden Göktaş, "Bu hafta içerisinde inşallah AK Parti grubumuz Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber grubumuzu Meclis Başkanlığına sunacak. Bu hafta inşallah görüşülmesini bekliyoruz. Ben şimdiden şehit ailelerimize ve gazilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten çok kapsamlı bir kanun teklifi. Bütün grupları kapsayan çok geniş bir çalışma, derin bir çalışma gerçekleştirdik. Titizlikle hayata geçirdik. Bütün grupları 2 senedir gerçekten dinledik. Ve er-erbaşlar, 15 Temmuz gazilerimiz, şehit anne ve babalarımıza yönelik özlük hakları dahil pek çok çalışmayı, pek çok çalışmayı hayata geçiren, içeren aslında bir çalışmayı inşallah bu kanun teklifi kapsamında bu hafta önümüzdeki günlerde Meclis’in gündemine alınmasını bekliyoruz. Şimdiden tüm şehit ailelerimize, gazilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle bu süreçte her daim şehit yakınları ve gazilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Onların her türlü haklarını koruyan ve güçlendiren çalışmalar yürüttük. Dün de bu çalışmaları Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdik. Bugün de yarın da AK Partimiz ve Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber bu çalışmaları inşallah şehit yakınlarımız ve gazilerimize müjdelemek istiyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"Her gün en az bir şehit yakını ve gazimizi ziyaret ediyoruz"

Şehit ve gazi yakınlarıyla yapılan görüşmelere ilişkin de değerlendirmede bulunan Göktaş, "Biz her daim şehit yakını ve gazilerimizin yanındayız. Sadece Bakanlık olarak değil, gerçekten Türkiye’nin dört bir yanında her gün en az bir şehit yakını ve gazimizi ziyaret ediyoruz. Aslında yaşanılanları, oluşturulan hakları ve talepleri çok yakın bir şekilde takip ediyorduk. Bununla beraber uzun zamandır bekleyen bazı talepler vardı. O talepleri dinledik ve özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyon Başkanımız Hulusi Akar Paşamızın başkanlığında oluşturduğumuz o komisyonda pek çok komisyonlar, pek çok kurum ve kuruluşların da katkılarıyla sunduğumuz aslında çalışma yürüttük. Çok derin bir çalışma. Zira aslında bunlar zaman zaman farklılaştırdı. Farklılaştırılan bir düzenleme oluştuğunu gördük. 2013’te Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten çok önemli bir reform düzeyinde bir çalışma gerçekleştirmiştik. Bu kanun tasarısı da en az o nitelikte önemli, kapsamlı ve çok derin kitleleri özellikle kapsıyor. Ve biliyorsunuz 15 Temmuz’u daha yenilerde yad ettik, 10. yıl dönümünde. Hala vicdanımız sızlıyor. O hain darbe girişiminde mücadele eden kahraman gazilerimizi, aziz şehitlerimize gerçekten minnettarız. Ama diğer... Biz hem onlar hem de diğer gruplarla her zaman istişare halindeyiz. Özellikle şehit anne-babalarımızın da talepleri vardı. Onların bu süreçte her daim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Onlar Cumhurbaşkanımıza güveniyorlar. Biz de bu çalışmayı Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hayata geçirdik ama çok uzun süredir biz istişare mekanizması gerçekleştirdik. Çok titiz bir çalışma. Ben bu kapsamda destek veren bütün milletvekillerimize, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyon Başkanımız Hulusi Akar'a, Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Hulusi Akar'a ve bütün kurumlarımıza gönülden teşekkür etmek istiyorum. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin milletvekillerimizin, grubumuzun önerisiyle hayata geçecek inşallah bu düzenlemeyi önümüzdeki günlerde Meclis gündemine alacağız ve bütün şehit ailelerimize gerçekten müjde niteliğinde bir çalışma çıkacak ortaya" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizi vicdanın sesi olmaya davet ettik"

Kampın verimli geçtiğini belirten Göktaş, "Tabii, çok güzel bir program. Öncelikle AK Parti İnsan Hakları Başkanımız Basri Yalçın ve tüm ekibine gönülden teşekkür etmek istiyorum. Burada Türkiye’nin dört bir yanından gelen, vicdanın sesini dinlemek için gelen ve insan hakları doğrultusunda 3 yıldır geleneksel hale gelen bir insan hakları kampı düzenlendi, eğitim kampı düzenlendi. Bizler de bugün özellikle gençlerimizin dijitalleşen çağda vicdanın sesi olmaya davet ettik. Onlara yönelik pek çok çalışmalarımız var. Evlilik Kredisinden de aile değerlerinin bu süreçte nasıl bir parçası olduğunu biraz onlara anlattık. Tabii kendi hayat hikayemizden de biraz bahsettik. Öncelikle çok verimli bir toplantıydı. Gençlerimiz burada çok yoğun 3 günlük bir eğitim sürecinden geçti.

Dünyada pek çok adaletsizlik var ama bu adaletsizliğin üstesinden gelmek için cesaret ve özellikle yüksek bir irade gerektiriyor. Vicdanın sesi olmaya olmak için çok kolay değil günümüzde. Malumunuz Gazze’de, Filistin’de, dünyanın dört bir yanında gerçekten çok büyük adaletsizlikler var iken sosyal medya zaman zaman bizim bu empati duygumuzu elimizden alıyor. Gençlerimize hem bu tecrübemizi aktardık hem de bu kapsamda onlardan bir soru cevapla bu çalışmaları dinledik. Bizler de özellikle aile değerleri, Aile Nüfus On Yılı çalışmalarımızı, ailenin özellikle gençlerimizin milli-manevi değerler boyutundaki katkısını anlattık. Aile Nüfus On Yılında gençlerimize sunduğumuz desteklerden ve yeni projelerimizi onlarla istişare ettik. Çok verimli bir kamp oldu bizler için de" diye konuştu.