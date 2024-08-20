Gökyüzünde yer fıstığı keyfi! Yamaç paraşütüyle uçarken yer fıstığını tanıttı

Osmaniye Ticaret Borsası Genel Sekreteri Musa İlker Çenet, tatil için gittiği Fethiye Ölüdeniz de, yamaç paraşütüyle uçma hayalini gerçekleştirirken, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan Osmaniye yer fıstığını tanıtımını yaptı. Ölüdeniz semalarında Osmaniye yer fıstığı yiyerek ürünün Avrupa Birliği’nden coğrafi belgesi almasını kutlayan Çenet, paraşüt pilotuna da yer fıstığı ikram etmeyi ihmal etmedi.

Gökyüzünde uçarken Fethiye Ölüdeniz de yer fıstığı yiyor, enerji kazanıyoruz diyen Osmaniye Ticaret Borsası Genel Sekreteri Musa İlker Çenet, ’’Yıllardan bu yana paraşütle uçma hayalim vardı. Fethiye Ölüdeniz'e gittiğimde bu hayalimi gerçekleştirmek istedim. Paraşütle uçarken de Osmaniye yer fıstığımızın Avrupa Birliği tescili ilanını tüm Türkiye’ye tanıtmak istedim ve bu hayalimi ve projemizin tanıtımını paraşütle uçarken yaptım. Çok heyecanlıydı, çok mutluydum. Osmaniye yer fıstığı coğrafi işareti Avrupa Birliği’nde tescili çok önemli bir ürünümüzün tanıtımı, bölge insanımızın emeğini ve çiftçilerimizin emeğini korumak için çok önemli bir faktör. ’’diye konuştu.

Çenet,’’ Osmaniye yer fıstığı, memleketimizin göz nuru’’

Türkiye’de bin 565 adet coğrafi işareti üründen, 24 ürünün Avrupa Birliği’nde coğrafi işareti bulunduğunu söyleyen Musa İlker Çenet,’’ Coğrafi işaretle ürünler dünyada 200 milyar dolar, Avrupa’da ise 75 milyar dolar ticaret hacmine sahiptir. Biz de bu önemli faktörü değerlendirmek için Osmaniye yer fıstığımızı Avrupa Birliği’nde coğrafi işaretli ürün olarak tescili ilanına yaptırdık. Avrupa Birliği tescili almak çok zor bir süreç, Türkiye’de bin 565 ürün coğrafi işareti ürün bulunmaktadır. Bunun sadece 24 ürün Avrupa Birliği’nde coğrafi işareti ürün olarak tescil ilan edilmiştir. Bunun 1 tanesi de Osmaniye yer fıstığıdır, bu gurur bize yetiyor. Osmaniye’mizin göz nuru ürünü Osmaniye yer fıstığını tanıtmak bizim için çok önem verici ve gurur vericidir. ’’dedi.