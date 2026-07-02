Golda Gıda, 805 milyon TL’lik kaynağı yatırımlara aktaracak

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Golda Gıda’nın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz süreci, Nasıl Bir Ekonomi TV’de Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde yayınlanan GONG programında masaya yatırıldı. Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan, şirketin büyüme stratejisini, yatırım planlarını ve halka arzdan elde edilecek kaynağın kullanım alanlarını kamuoyuyla paylaştı.

1-2 Temmuz tarihlerinde talep toplamaya başlayan ve pay başına 9,20 TL’den halka arz edilen Golda Gıda’nın halka arz büyüklüğünün 805 million TL olduğunu belirten Doğan, en çok merak edilen ortak satışı konusuna da açıklık getirdi. Doğan, "Halka arzdan elde edilecek 805 milyon TL’nin tamamı Golda Gıda’nın kasasına girecek. Bera Holding’in gerçekleştirdiği hisse satışı da muhasebesel yapı nedeniyle yine şirketimize kaynak olarak dönecek. Dolayısıyla yatırımcıların aklında bu konuda herhangi bir soru işareti olmamalı" ifadelerini kullandı.

Katma değeri yüksek ürünler

Şirketin halka arz gelirini tamamen büyüme yatırımlarında değerlendireceğini vurgulayan Doğan, "Kaynağın yüzde 50-60’ını yatırım ve modernizasyon projelerinde kullanacağız. Kalan yüzde 40-50’lik kısmı ise işletme sermayesini güçlendirmek için değerlendireceğiz. Makarna ve irmikte yeni yatırımlar yapacağız, kapasitemizi büyüteceğiz, katma değeri yüksek ürünlere yöneleceğiz" dedi.

Yatırımlarla birlikte makarna üretim kapasitesinin önemli ölçüde artacağını belirten Doğan, "Bugün 55-60 bin ton seviyesinde olan makarna kapasitemizi yaklaşık 100 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni üretim hattıyla ihracat odaklı büyümemizi destekleyeceğiz" dedi.

Rekabet gücünü artıracak

Golda Gıda’nın bugün 60’tan fazla ülkeye ihracat yaptığını belirten Doğan, Japonya, Çin, Güney Kore, Türk Cumhuriyetleri ve İngiltere gibi pazarlarda büyüme hedefleri olduğunu da aktardı. Türkiye’nin makarna sektöründeki konumuna da değinen Doğan, Türkiye’nin üretimde dünyada üçüncü, ihracatta ise ikinci sırada bulunduğunu hatırlatarak, “Pandemi sonrasında uzun raf ömrüne sahip temel gıda ürünlerine talebin arttı. Makarna da dünyada talebi artan ürünlerden biri. Biz de yeni pazarlarda daha güçlü yer almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Şirketin verimlilik odaklı yatırımlarına da değinen Doğan, üretim yatırımlarının planlandığını belirten, "Otomasyon, robotik sistemler ve yapay zekâ destekli üretim yatırımları planlıyoruz. Özellikle paketleme ve bisküvi üretiminde iş gücü verimliliğini artıracak yatırımlarla maliyetlerimizi düşürmeyi ve rekabet gücümüzü yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımlarla gücümüzü artıracağız" dedi.

Üretim alanı 1 milyon m² üstünde

Konya ile Karaman arasında, buğday üretiminin merkezinde faaliyet gösterdiklerini ifade eden Doğan, aynı kampüs içinde irmik, makarna, un, bisküvi, gofret, marshmallow ve bakliyat üretimi yapan beş fabrikanın bulunduğunu söyledi. 1 milyon metrekareyi aşan bir üretim alanına sahip olduklarını belirten Doğan, "Anadolu’nun üreten gücü olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Hammaddeye yakınlığımız bize önemli bir rekabet avantajı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

“Yatırımcılarımıza en az yüzde 20 kâr payı dağıtmayı hedefliyoruz"

Şirketin mali yapısına ilişkin bilgi veren Doğan, Golda Gıda’nın borçsuz bir bilançoya sahip olduğunu belirterek, "Üç yıllık dönemde yaklaşık 300 milyon lira seviyesindeki finansal borçlarımızı tamamen kapattık. Bugün yaklaşık 4 milyar liralık öz kaynağa sahibiz. Halka arz izahnamesinde de görüleceği üzere borç kapatmaya yönelik bir kaynak kullanımı bulunmuyor. Sağlam bir finansal yapımız var ve tamamen büyüme ve yatırım odaklı ilerliyoruz" dedi. 2026 yılı hedeflerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Doğan, yıl sonunda yaklaşık yüzde 20 büyüme ve 3 milyar TL’nin üzerinde ciro öngördüklerini söyledi. Temettü politikasına da değinen Doğan, "Yatırım planlarımız ve ekonomik koşullar el verdiği sürece yatırımcılarımıza en az yüzde 20 kâr payı dağıtmayı hedefliyoruz. Bizim önceliğimiz sürdürülebilir ve kaliteli büyüme. Günü kurtaran değil, uzun vadede değer üreten bir şirket olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.