Golden Global Yatırım Bankası’ndan 30 milyon dolarlık sukuk ihracı
Golden Global Yatırım Bankası, 30 milyon dolar tutarında sukuk işlemini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Bankadan yapılan KAP açıklamasına göre, fon kullanıcısı olduğu sukuk ihracı 10 yıl vadeli ve 5. yılda erken ödeme opsiyonu içeriyor.
Katkı sermaye niteliğindeki işlem, bankanın büyüme stratejisini desteklerken uluslararası piyasalardan sağlanan kaynak çeşitliliğine de katkı sağlayacak.