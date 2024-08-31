Goldman Sachs 1.300 kişiyi işten çıkaracak iddiası

The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Goldman Sachs'ın yıllık performans değerlendirme sürecinin bir parçası olarak küresel iş gücünde 1.300'den fazla çalışanı işten çıkaracağı öne sürüldü.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan bilgiye göre bankanın çalışanlarının yüzde 3 ila yüzde 4'ünü işten çıkarması bekleniyor. Bu da yaklaşık 1.300 ila 1.800 kişinin bundan etkileneceği anlamına geliyor.

Goldman, geçen yılın sonlarında yaklaşık 45.300 kişiyi istihdam ediyordu. Bu kesintilerin bankanın çeşitli bölümlerinde olması bekleniyor. Bazı ekipler ise diğerlerinden daha fazla etkileneceği tahmin ediliyor.

Genellikle, Goldman, çeşitli performans faktörlerine dayanarak her yıl çalışanlarının yüzde 2'si ila yüzde 7'sini azaltmayı hedefliyor. Bu oranlar yıllar içinde piyasa koşullarına ve Goldman’ın finansal görünümüne bağlı olarak değişiklik gösterdi.

İşten çıkarma sonbahara kadar devam edecek

Bir başka kaynak işten çıkarmaların halihazırda başlamış olduğunu ve sonbahara kadar devam edeceğini söyledi. Bu süreç şirketin stratejik kaynak değerlendirmesi sürecinin bir parçası olarak biliniyor.

Goldman sözcüsü Tony Fratto, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yıllık yetenek değerlendirmelerimiz normal, standart ve alışılagelmiş bir uygulama. Dikkate değer bir yanı yok."

Çalışan sayısı 2024 sonunda 2023'e göre daha yüksek olacak

Fratto, Goldman’daki genel çalışan sayısının 2024 yılı sonunda 2023 yılına göre daha yüksek olmasının beklendiğini söyledi.

Yıllık değerlendirme süreci, performansı bir dizi değişken kullanarak ölçüyor. Pandemi döneminde ve sonrasında, Goldman ve diğer bankalar, çalışanların ofisten çalışmaları konusundaki gereksinimleri gevşetmişti. Ancak bankalar, düzenli olarak şahsen gelmeyen çalışanlara karşı daha katı davranmaya başlıyor.

Goldman ve JPMorgan Chase, artık çalışanlarının büyük bir kısmının ofisten çalışmasını bekliyor.

Diğer büyük bankalar, JPMorgan ve Citigroup da her yıl düşük performans gösterenleri işten çıkarmak için benzer girişimlere sahip.

Goldman Sachs, 2023'te 3.200 kişiyi işten çıkardı

Goldman, pandemi sırasında değerlendirme programını duraklatmıştı. Ancak 2022'de bu programı yeniden başlattı.

Goldman aynı yıl, eylül ayında birkaç yüz çalışanı işten çıkardı. Ocak 2023'te ise yaklaşık 3.200 pozisyonu ile, yani çalışanlarının yaklaşık yüzde 6'sı ile çalışmayı sonlandırdı. Mayıs ayında ise daha fazla işten çıkarma hazırlıklarına başladı çünkü anlaşmalar durgunlaşmıştı. Geçen sonbaharda, yıllık değerlendirme programının bir parçası olarak Goldman, daha fazla kesinti yaptı.

Son aylarda, faiz oranları için daha istikrarlı bir görünüm, Wall Street'teki çalışanlara anlaşmaların yıllardır süren kuraklıktan çıkmakta olduğu yönünde umut veriyor. Ancak, bir ekonomik gerileme veya siyasi kargaşa ile işler değişebilir. Yaklaşan ABD başkanlık seçimleri de bazı anlaşma yapıcıları endişelendiriyor.

Goldman ise tüketici kredisi işinden çıkma kararı aldıktan sonra Wall Street operasyonlarına yeniden odaklandı.

Geçen ay, Goldman, ikinci çeyrekte yatırım bankacılığı gelirlerinde bir yıl öncesine göre yüzde 21 artış kaydetti. Banka ayrıca varlık ve servet yönetimi işinde yüzde 27 gelir artışı elde etti.