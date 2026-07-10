Goldman Sachs: Carry trade işlemlerinde 2000'den bu yana en uygun dönem

Goldman Sachs, günlük işlem hacmi 9,5 trilyon dolara ulaşan döviz piyasasında en yaygın yatırım stratejilerinden biri olan carry trade işlemlerinin 2000 yılından bu yana en cazip dönemlerinden birini yaşadığını değerlendirdi.

Goldman Sachs stratejisti Stuart Jenkins, yayımladığı raporda, G-10 döviz piyasasında carry trade işlemlerine ilginin son 20 yılı aşkın dönemin en yüksek seviyelerine ulaştığını belirtti.

Yüksek faiz farkı ve düşük oynaklık etkili oldu

Carry trade, düşük faizli bir para biriminden borçlanarak daha yüksek faiz sunan bir para birimine yatırım yapılmasına dayanıyor.

Goldman Sachs, önümüzdeki aylarda bu işlemlerin finansmanı için Japon yeni, İsviçre frangı ve euronun tercih edildiğini ifade etti.

Bankaya göre gelişmiş ekonomilerde faiz oranlarının yüksek seviyelerde kalması yatırımcılar için geniş getiri farkları yaratırken, döviz piyasasındaki oynaklığın tarihsel olarak düşük seviyelerde seyretmesi stratejiyi daha cazip hale getiriyor.

Bu yıl yaklaşık yüzde 8 getiri sağladı

Bloomberg verilerine göre, G-10 para birimlerindeki carry trade işlemleri bu yıl yaklaşık yüzde 8 getiri sağladı.