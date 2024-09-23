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Goldman Sachs, Çin'in büyüme tahminlerinin yüzde 4,3'e düşebileceğini öngörüyor

Goldman Sachs, yakın zamanda Çin'in 2024 büyüme tahminlerini yüzde 4,9'dan yüzde 4,7'ye düşürdükten sonra, yeni bir araştırma notunda 2025 GSYH büyümesinin yüzde 4,3'e düşebileceğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Goldman Sachs, Çin'in büyüme tahminlerinin yüzde 4,3'e düşebileceğini öngörüyor
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Çin'in Ağustos ayı verilerine göre, perakende satışlar için birçok kategori daralıyor ve devam eden emlak sektörü düşüşü, mobilya ve yapı malzemeleri gibi bitişik sektörleri etkiliyor.

CNBC-e'nin haberine göre, Goldman Sachs analistleri, "Politika yapıcıların büyüme karşı rüzgarları karşısında yavaş ve isteksizce gevşemeleri, ekonomide olumsuz geri bildirim döngülerinin oluşmasına izin vererek talebi ve güveni desteklemenin maliyetini artırdı," değerlendirmesinde bulundular.

Goldman Sachs, Çin'in reflasyon sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğini belirterek, TÜFE ve ÜFE'sinin 2025 yılında sırasıyla yüzde 0,8 ve yüzde 0,5 artacağını tahmin ediyor.

Reflasyon nedir?

Reflasyon, bir ekonomik durgunluk veya deflasyon döneminin ardından, hükümet veya merkez bankası tarafından uygulanan politikalar yoluyla fiyat seviyelerinin, talebin ve ekonomik büyümenin artırılmasına yönelik bir süreçtir. Reflasyon, genellikle para arzının artırılması, faiz oranlarının düşürülmesi veya hükümet harcamalarının artırılması gibi önlemlerle gerçekleştirilir.

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