Goldman Sachs: Fed'in dikkati yeniden enflasyona çevrilecek

Goldman Sachs, ABD iş gücü piyasasının mevcut görünümünün Fed açısından kısa vadede belirgin bir risk oluşturmadığını değerlendirdi.

Bankaya göre bu tablo, Fed yetkililerinin dikkatini yeniden enflasyon görünümüne çevirmesine olanak sağlayacak.

Banka, son bir yılda ücret artışının %3,4 seviyesinde gerçekleştiğini ve bunun, verimlilik artışının %2'nin üzerinde seyrettiği mevcut döngüde %2 enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu tahmin ettiği %4 seviyesinin rahatlıkla altında kaldığını belirtti.

İstihdam artışı dengeyi koruyor

Goldman Sachs, üç aylık ortalama tarım dışı istihdam artışının 111 bin kişi olduğunu, temel istihdam artışı eğiliminin ise 74 bin kişi seviyesinde hesaplandığını hatırlattı.

Banka, iş gücü piyasasının dengede kalabilmesi için gerekli gördüğü yaklaşık 60 bin kişilik eşiğin halen aşıldığını vurguladı.

Fed'in gözü enflasyon verilerinde

Goldman Sachs, mevcut görünümün Fed yetkililerine iş gücü piyasasında ne aşırı ısınma ne de belirgin bir zayıflama sinyali verdiğini belirtti.

Bu nedenle bankaya göre Fed, para politikası kararlarında önümüzdeki dönemde enflasyon verilerine daha fazla ağırlık verecek.

Goldman Sachs ayrıca, açıklanacak enflasyon verilerinin son aylara kıyasla daha ılımlı gelmesini beklediğini ifade etti.