Goldman Sachs: Küresel hisselerde yıl sonuna kadar pozitif seyir bekleniyor

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs’a göre, ABD ekonomisinin dayanıklılığı, destekleyici değerlemeler ve Fed’in güvercin tutumu sayesinde küresel hisse senetleri yıl sonuna kadar yükselişini sürdürebilir.

Goldman Sach’s stratejileri notlarında, hisse senetlerinin politika desteğinin güçlü olduğu ekonomik yavaşlama dönemlerinin sonunda genelde iyi performans gösterdiğini belirttiler.

Stratejistler, hisse senetlerinden elde edilen kazançlardaki artışın, resesyon olmadan Fed’in gevşeme politikasıyla beraber ivme kazanarak devam edeceğini belirtti.

Ayrıca stratejistler, kısa vadede krediyi nötrden düşük ağırlığa çekse de 12 aylık dönemde hisse senetleri için pozitif beklentilerini korudu. Hisse değerlemelerinin mevcut seviyelerin üzerine çıkabileceğini belirten ekip, bunun kredi piyasaları için sınırlayıcı bir unsur olduğuna dikkat çekti. Yine de görece düşük resesyon riskleri ve dengeli arz-talep koşulları nedeniyle kredi konusunda daha az karamsar bir duruş sergilediklerini kaydettiler.

S&P 500’ün yıl sonuna kadar yüzde 2 artacağı bekleniyor

Küresel hisse senetleri, Fed’in zamanında faiz indirimine gitmesiyle resesyon riskini önlediğine dair iyimserlik ve yapay zeka alanındaki coşkunun yeniden canlanmasıyla rekor seviyelere ulaştı. Bu gelişme teknoloji devlerini desteklerken, birçok ABD’li analist S&P 500 hedeflerini yukarı yönlü revize etti.

Goldman’ın ABD stratejistleri de bu ay içinde hisse senedi endeksi tahminlerini yükselterek, endeksin üç ayda yüzde 2 artışla 6 bin 800 puana ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

Bloomberg Intelligence verilerine göre, analistler S&P 500 şirket kârlarının üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 7,1 artacağını tahmin ediyor. Bu oran, son iki yılın en düşük artışı olacak.