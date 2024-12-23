Goldman Sachs, TCMB'den 'sürpriz karar' bekliyor

Goldman Sachs, piyasadaki genel beklentinin aksine aralık toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 50'de tutacağını öngördü. Banka, TCMB'nin aralıkta olası bir faiz indiriminin erken bir indirim olacağını ifade etti.

Piyasada genel beklenti TCMB'nin aralık toplantısında politika faizini 150 baz puan indirmesi yönündeyken, Goldman Sachs ekonomistlerinden farklı bir tahmin geldi.

Banka ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil imzalı 20 Aralık tarihli raporda, TCMB'nin aralık toplantısında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakacağı öngörüldü.

Goldman Sachs ekonomistleri aralık ayında olası bir faiz indiriminin erken bir indirim olabileceğine işaret etti.

Raporda tahminlerinin normatif analizlere dayandığını ifade eden ekonomistler TCMB'nin ana hedefinin para politikasını belirlerken kredibilite oluşturma odaklı olmaya devam ettiğini belirtti.

Goldman Sachs, gelecek toplantının, yerel seçimlere iki hafta kala mart ayında politika faizinin yükseltildiği ve TCMB'nin fiyat istikrarı taahhüdüne yönelik kredibiliteyi yukarı çektiği toplantıyla kıyaslanabileceğini ifade etti.

"Ocakta 100 baz puanlık indirim beklentisini koruyoruz"

Son çeyrekte enflasyonda hem TCMB hem de kendi projeksiyonlarına göre yukarı yönlü sürprizler yaşandığına dikkat çeken Goldman Sachs ekonomistleri, mevsimsellikten arındırılmış göstergelerin dezenflasyonun ikinci çeyrekte durgunlaştığına işaret ettiğini ifade etti.

Banka, politika faizinde ocak ayında 100 baz puanlık indirim beklentisini de koruduklarını söyledi.

Goldman Sachs ekonomistleri enflasyondaki yapışkanlık, ekonomik aktivitedeki toparlanma eğilimi ve ocak ayında beklenenden daha yüksek bir asgari ücret artışı olasılığı göz önüne alındığında, risklerin gevşeme döngüsüne daha da geç başlama yönünde kaldığını değerlendirdi.