Goldman Sachs, Türk bankalarının içinde sadece birinin hedef fiyatını yükseltti

Goldman Sachs, 28 Ağustos 2024 tarihli raporunda, Türk bankacılık sektörü için yeni fiyat hedeflerini açıkladı. Raporda bazı bankalar için fiyat hedefleri aşağı çekilirken, birkaç banka için ise hedefler yukarı yönlü revize edildi.

Akbank

Goldman Sachs, Akbank için 12 aylık fiyat hedefini önceki TL86,0 seviyesinden TL77,0'ye düşürdü. Bankanın güçlü sermaye yeterlilik oranına (yüzde 12,7) ve düşük risk profiline sahip olmasına rağmen, kârlılık beklentilerindeki gerileme fiyat hedefinin düşürülmesinde etkili oldu.

İşbank

İşbank için 12 aylık fiyat hedefi, TL20,0'dan TL18,0'e indirildi. Banka, düşük fiyat/defter değeri oranıyla (yüzde 0,7) cazip görünse de, kârlılık beklentilerinin sektördeki diğer özel bankalara göre daha zayıf olduğu belirtildi.

Yapı Kredi

Yapı Kredi için fiyat hedefi TL42,5'ten TL37,0'ye düşürüldü. Bankanın sermaye pozisyonunun güçlü olmasına karşın, TL’deki değer kaybı ve düşük sermaye getirisi beklentileri hedefin aşağı çekilmesine neden oldu.

Garanti Bankası

Garanti Bankası için fiyat hedefi TL111,0'dan TL119,0'a yükseltildi. Bankanın sağlam sermaye yeterliliği (yüzde 12,8) ve yüksek kâr marjı sayesinde sektördeki güçlü konumunu koruyacağı öngörülüyor.

Vakıfbank

Vakıfbank'ın 12 aylık fiyat hedefi TL19,0'dan TL17,0'ye indirildi. Bankanın özel sektör bankalarına kıyasla daha düşük kârlılık ve sermaye yeterlilik oranlarına sahip olması, fiyat hedefinin düşürülmesinde etkili oldu.

Halkbank

Halkbank için ise fiyat hedefi TL15,6'dan TL13,8'e revize edildi. Bankanın düşük sermaye getirisi ve yüksek TL bağımlılığı, fiyat hedefinin aşağı çekilmesinin ana nedenleri arasında yer aldı.

Bankacılık sektörünün genel görünümü

Goldman Sachs, Türk bankacılık sektörü için genel bir büyüme beklentisi taşısa da, bazı bankalar için kârlılık oranlarının 2025-26 döneminde düşüş göstereceğini öngörüyor. Özellikle artan maliyetler ve kredi riskleri, bankaların performansını olumsuz etkileyebilir. Raporda, bankalar arasındaki farklı performans beklentileri de öne çıkarılıyor.

Sektörün genel performansı

Goldman Sachs'ın 28 Ağustos 2024 tarihli raporuna göre, Türk bankacılık sektörü 2024 yılı boyunca büyümeye devam etse de, kârlılık beklentileri bazı bankalar için düşüş eğilimi gösteriyor. Rapor, sektörün genel performansını değerlendirirken, özellikle mevduat büyümesi, kredi büyümesi ve net kâr marjlarındaki gelişmelere dikkat çekiyor.

Mevduat ve kredi büyümesi

2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla bankacılık sektöründe mevduat büyümesi yıllık yüzde 33 artış gösterdi. TL mevduatlar yüzde 4,3 oranında artarken, döviz mevduatlarında yüzde 2,0'lik bir büyüme kaydedildi. Bununla birlikte, TL kredi-mevduat oranı 2023 Aralık'tan bu yana 5 baz puan düşerek yüzde 84’e gerilerken, döviz kredi-mevduat oranı 18 baz puan artarak yüzde 81’e yükseldi.

Net kâr artışı

TL kredi büyümesi yıllık yüzde 2,9 oranında gerçekleşirken, döviz kredileri yıllık yüzde 5,5 artış gösterdi. Bankacılık sektöründe net kâr, Haziran 2024 itibarıyla aylık yüzde 87 artarak TL80,4 milyar seviyesine ulaştı.