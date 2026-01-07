Goldman Sachs, Türkiye'de 2026 enflasyon beklentisini açıkladı

Goldman ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil'in kaleme aldığı raporda, "Tüm çekirdek enflasyon göstergelerimiz, temmuzdan beri ilk kez aralık ayında kayda değer şekilde zayıfladı" ifadelerini kullandı.

Ekonomistler, kasım ve aralık aylarındaki enflasyonda yavaşlamanın öncelikle mevsimsel faktörlerden kaynaklandığını da belirtti.

Goldman ekonomistleri, "Mevsimselliğin belirsizliği göz önüne alındığında, çekirdek enflasyonun 2024 ortasından beri süren ataleti kaybetmeye başladığını gösterip göstermediğini belirlemenin henüz erken olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Ekonomistler, bu yavaşlamanın, sıkı para ve maliye politikası duruşu, TL'nin değer kaybındaki son dönemdeki yavaşlama ve daha zayıf büyüme ivmesi ile tutarlı olarak çekirdek enflasyonda kademeli bir yavaşlama beklentileriyle uyumlu olduğunu da kaydetti.

5 Ocak Pazartesi günü açıklanan TÜİK verilerine göre, Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 30,89 ile ekonomistlerin yüzde 31 tahmininin bir miktar altında gerçekleşmişti.