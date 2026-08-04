Goldman Sachs: Türkiye'de faizler uzun süre yüksek kalmalı

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Goldman Sachs, temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından yayımladığı analiz notunda, yüksek enerji fiyatları ve Türk lirasındaki değer kaybına ilişkin risklerin devam ettiğini belirterek Türkiye'de faizlerin daha uzun süre yüksek seviyelerde kalması gerektiğini değerlendirdi.

Kurum, Türkiye'de eşel mobil uygulamasının ekim ayına kadar tamamen kaldırılacak olmasının yanı sıra Orta Doğu'da devam eden çatışmalar nedeniyle küresel enerji fiyatlarında yaşanan belirsizliğin enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu ifade etti.

Enflasyon hedefinin üzerinde kalmaya devam ediyor

Türkiye'de yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 31,8 ile hazirandaki yüzde 32,1 seviyesinden geriledi. Böylece yıllık enflasyon üst üste ikinci ayda da yavaşlama kaydederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu için öngördüğü yüzde 26 hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdü.

Goldman Sachs, enflasyondaki gerilemeye rağmen enerji fiyatları ve döviz kuru kaynaklı risklerin para politikasında temkinli duruşun korunmasını gerektirdiğini vurguladı.

Yıl sonu tahminine yukarı yönlü risk

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, yayımladıkları notta yıl sonu için yüzde 29 enflasyon tahminlerini koruduklarını ancak bu tahmine yönelik yukarı yönlü risklerin arttığını belirtti.

Ekonomistler, "Yüksek enerji fiyatları ve Türk lirasındaki daha hızlı değer kaybından kaynaklanan riskler, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek seviyelerde kalmasını gerektireceğine işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çekirdek enflasyonda iyileşme sürüyor

Raporda, temmuz ayında hizmet enflasyonunda bozulma görülmesine karşın daha geniş kapsamlı çekirdek enflasyon göstergelerinde iyileşmenin devam ettiği ifade edildi.

Goldman Sachs, tüm çekirdek enflasyon göstergelerinin temmuz ayında temel enflasyonda genel bir iyileşmeye işaret ettiğini belirterek, üç aylık hareketli ortalama bazında çekirdek enflasyon ivmesinin yılın ilk çeyreğinde görülen seviyelere geri döndüğünü değerlendirdi.