Goldman Sachs’in 2. çeyrekte kârı arttı

ABD'li banka Goldman Sachs Group Inc. ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı.

Bankanın bu dönemde net kârı yüzde 150 artarak 3,04 milyar dolara yükseldi. Bankanın hisse senedi başına kârı ikinci çeyrekte 8,62 dolara çıktı. Geçen yıl aynı dönemde bankanın net kârı 1,22 milyar dolar olmuştu.

Bankanın gelirleri 12,73 milyar dolara yükseldi. Banka, 2023'ün ikinci çeyreğinde 10,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

New York merkezli bankanın yatırım bankacılığı gelirleri ise yüzde 21 artışla 1,73 milyar dolar olarak 1,8 milyar dolarlık tahminlerin altında gerçekleşti.

Bankanın CEO’su David Solomon ikinci çeyrek rakamlarından ve yılın ilk yarısındaki performanstan memnun olduklarını belirterek “Rakamlar, küresel bankacılık sektöründe, piyasalarda ve varlık yönetimindeki güçlü yıllık büyümeyi yansıtıyor” değerlendirmesini yaptı.