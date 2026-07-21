Goldman Sachs'tan Brent petrol için 120 dolar uyarısı

Goldman Sachs analistleri, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve Basra Körfezi'nden petrol akışındaki düşüşün petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşıdığını belirtti.

Banka, Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatındaki kesintilerin devam etmesi halinde Brent petrolün yılın son çeyreğinde varil başına 120 doların üzerine çıkabileceğini öngördü. Ancak analistler, bunun temel senaryo olmadığını özellikle vurguladı.

Temel senaryoda 80 dolar beklentisi

Goldman Sachs'ın baz senaryosu, Orta Doğu'daki gerilimin azalacağı varsayımına dayanıyor.

Bu çerçevede banka, Brent petrolün 2026'nın dördüncü çeyreğinde 80 dolar, gelecek yıl ise 75 dolar seviyesinde işlem göreceğini tahmin ediyor.

Bununla birlikte Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'de yaşanabilecek olası sevkiyat kesintilerinin fiyat tahminleri açısından yukarı yönlü risk oluşturduğu ifade edildi.

Jeopolitik riskler fiyatları destekliyor

ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlaması ve İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'dan yapılan sevkiyatları engelleme tehdidinin küresel enerji piyasalarında oynaklığı artırdığına dikkat çekilen raporda, Brent petrolün bu gelişmelerin etkisiyle yeniden 91 doların üzerine çıktığı belirtildi.

Analistler ayrıca ikinci çeyrekte küresel petrol stoklarının azalmasının piyasayı arz şoklarına karşı daha hassas hale getirdiğini ifade etti. Buna karşın Çin'in petrol ithalatındaki zayıflamanın ve talebin fiyat değişimlerine daha duyarlı hale gelmesinin olası yükselişleri sınırlayabilecek unsurlar olduğu kaydedildi.

Yatırımcılara dizel önerisi

Goldman Sachs, Orta Doğu ve Rusya kaynaklı jeopolitik risklere karşı korunmak isteyen yatırımcılara Aralık 2026-Mart 2027 dönemini kapsayan Avrupa dizel zaman farkında uzun pozisyon alınmasını önerdi.