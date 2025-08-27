Goldman Sachs’tan çarpıcı tahmin: Petroldeki düşüş Türkiye'ye fayda sağlayabilir

Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, enerji piyasalarına yön veren çarpıcı bir petrol analizi yayımladı. Banka, küresel ekonomideki büyüme hızı ve artan petrol stokları nedeniyle Brent petrol varil fiyatının 2026 sonuna kadar 50 doların altına inebileceği öngörüsünde bulundu. Dev banka, ham petrol fiyatlarının 2026 yılı sonuna kadar varil başına 50 doların altına gerileyebileceğini belirtti.

Küresel petrol stoklarında yaklaşık 800 milyon varillik bir artışa neden olacak

Bankanın raporuna göre, petrol arzındaki fazlalığın 2025’in dördüncü çeyreğinden 2026’nın dördüncü çeyreğine kadar günlük ortalama 1,8 milyon varile ulaşması öngörülüyor. Bu durum, 2026 sonuna kadar küresel petrol stoklarında yaklaşık 800 milyon varillik bir artışa neden olacak.

OECD ülkelerinde depolanan petrol, 2026'da 270 milyon varile çıkacak. Bu rakam küresel stokların 3'te 1'ine denk geliyor. Goldman Sachs'a göre bu durum petrol fiyatlarını aşağı çekecek.

Türkiye'ye etkisi

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin Türkiye'ye de yansıması olması bekleniyor. Enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunu ithal eden Türkiye'nin petrol fiyatlarının düşmesiyle ithalata harcadığı para da düşecek. Enerji ithalatındaki azalmanın cari açığı düşürmesinin yanı sıra, sanayi sektöründen nihai tüketiciye kadar birçok alanda fiyatların sabit kalmasına veya gerilemesine katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.