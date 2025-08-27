  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Goldman Sachs’tan çarpıcı tahmin: Petroldeki düşüş Türkiye'ye fayda sağlayabilir
Takip Et

Goldman Sachs’tan çarpıcı tahmin: Petroldeki düşüş Türkiye'ye fayda sağlayabilir

ABD merkezli dev yatırım bankası Goldman Sachs, küresel petrol stoklarında öngörülen artışın Brent petrolün fiyatı üzerinde baskı oluşturacağını açıkladı. Bankanın yaptığı analize göre, şu an varili 66 dolar seviyelerinde işlem gören Brent petrolün fiyatı, 2026 yılının sonuna kadar 50 doların altına kadar gerileyebilir. Türkiye için petrol fiyatlarındaki gerileme, enerji maliyetlerini azaltarak cari açığın düşmesine yardımcı olabilir.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Goldman Sachs’tan çarpıcı tahmin: Petroldeki düşüş Türkiye'ye fayda sağlayabilir
Takip Et

Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, enerji piyasalarına yön veren çarpıcı bir petrol analizi yayımladı. Banka, küresel ekonomideki büyüme hızı ve artan petrol stokları nedeniyle Brent petrol varil fiyatının 2026 sonuna kadar 50 doların altına inebileceği öngörüsünde bulundu. Dev banka, ham petrol fiyatlarının 2026 yılı sonuna kadar varil başına 50 doların altına gerileyebileceğini belirtti.  

Küresel petrol stoklarında yaklaşık 800 milyon varillik bir artışa neden olacak

Bankanın raporuna göre, petrol arzındaki fazlalığın 2025’in dördüncü çeyreğinden 2026’nın dördüncü çeyreğine kadar günlük ortalama 1,8 milyon varile ulaşması öngörülüyor. Bu durum, 2026 sonuna kadar küresel petrol stoklarında yaklaşık 800 milyon varillik bir artışa neden olacak.

OECD ülkelerinde depolanan petrol, 2026'da 270 milyon varile çıkacak. Bu rakam küresel stokların 3'te 1'ine denk geliyor. Goldman Sachs'a göre bu durum petrol fiyatlarını aşağı çekecek.

Türkiye'ye etkisi

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin Türkiye'ye de yansıması olması bekleniyor. Enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunu ithal eden Türkiye'nin petrol fiyatlarının düşmesiyle ithalata harcadığı para da düşecek. Enerji ithalatındaki azalmanın cari açığı düşürmesinin yanı sıra, sanayi sektöründen nihai tüketiciye kadar birçok alanda fiyatların sabit kalmasına veya gerilemesine katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Lisanslı depoculuk sisteminde değişiklik: Elektronik ortamda yürütülecekLisanslı depoculuk sisteminde değişiklik: Elektronik ortamda yürütülecekEkonomi

 

Asya borsaları karışık seyrediyorAsya borsaları karışık seyrediyorFinans

 

Ekonomi
2024’te Türkiye’de girişimlerin %44,4’ü hizmet sektöründe yer aldı
2024’te Türkiye’de girişimlerin %44,4’ü hizmet sektöründe yer aldı
BDDK, finansman, faktoring ve varlık yönetim şirketleri için yeni kurallar getirdi
BDDK, finansman, faktoring ve varlık yönetim şirketleri için yeni kurallar getirdi
Lisanslı depoculuk sisteminde değişiklik: Elektronik ortamda yürütülecek
Lisanslı depoculuk sisteminde değişiklik: Elektronik ortamda yürütülecek
Bakanlık sözleşme bittikten sonra “başka sözleşme” istedi: Sosyal dayanışma vakıflarında grev kapıyı çaldı!
Sosyal dayanışma vakıflarında grev kapıyı çaldı!
Karadeniz’de av sezonu açıldı: Palamut yüz güldürdü, sırada hamsi var
Karadeniz’de av sezonu açıldı: Palamut yüz güldürdü, sırada hamsi var
Kayıt dışı ekonomi vergi gelirlerini eritiyor: OECD ülkeleri içinde kişi başına en düşük GSYH Türkiye’de
Kayıt dışı ekonomi vergi gelirlerini eritiyor: OECD üyeleri içinde en düşük GSYH Türkiye'de