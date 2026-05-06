Goldman Sachs'tan faiz ve enflasyon tahmini

Goldman Sachs Group Inc. ekonomistleri, Nisan ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz oranlarını dördüncü çeyreğe kadar sabit tutacağını öngördü.

Goldman analistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, 5 Mayıs'ta yayımladıkları notta, merkez bankasının 4. çeyrekten sonra faiz oranını yüzde 34'e indireceğinin öngörüldüğünü belirtti. Ayrıca faizdeki indirim döngüsünün yeniden başlamasının, Körfez'deki savaşın gidişatına ve küresel enerji fiyatlarına bağlı olduğu da belirtildi.

Goldman Sachs, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26 seviyesinde korudu. Nisan ayında yüzde 32,4 olarak açıklanan enflasyon oranının riskleri yukarı yönlü etkilediği belirtildi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın 14 Mayıs'ta sunacağı enflasyon raporunun, TCMB'nin enflasyon şokuna ilişkin görüşünü ve dolayısıyla olası politika tepkisini anlamak açısından ilginç olacağı ifadeleriyle yakından izleneceği kaydedildi.