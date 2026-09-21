Goldman Sachs’tan fon krizi analizi: TL mevduatları arttı, rezervler geriledi

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Goldman Sachs, Türkiye’de para piyasası fonlarında yaşanan dalgalanma, TL mevduatlarındaki hareketlilik ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Goldman Sachs’ın raporuna göre, mevduat faizlerindeki gerilemeye rağmen TL mevduatları 15 Eylül itibarıyla bir haftada 12 milyar dolar arttı. Böylece eylül ayındaki toplam artış yaklaşık 20 milyar dolara ulaştı. Banka, bu hareketliliğin para piyasası fonlarından çıkan kaynakların TL mevduatlarına yöneldiğine işaret ettiğini belirtti.

TCMB rezervlerinde 9 milyar dolarlık düşüş

Raporda, TCMB’nin brüt rezervlerinin 17 Eylül itibarıyla önceki haftaya göre 9 milyar dolar gerileyerek 180 milyar dolar seviyesine indiği belirtildi. Altın fiyatlarındaki değerleme etkisi dışarıda bırakıldığında rezervlerdeki düşüşün 7 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Goldman Sachs, TCMB rezervlerinin İran savaşı öncesindeki seviyenin 36 milyar dolar altında bulunduğunu, altın değerleme etkisi hariç tutulduğunda ise farkın 14 milyar dolar olduğunu aktardı. Bankanın döviz likiditesinin de savaş öncesine göre 10 milyar dolar daha düşük olduğu ifade edildi.

11 Eylül haftasına ilişkin değerlendirmede, değerleme etkilerinden arındırılmış bankacılık sistemi döviz ve altın mevduatlarının yaklaşık 1'er milyar dolar yükseldiği belirtildi. Aynı dönemde para piyasası fonlarından 1,8 milyar dolarlık çıkış gerçekleşirken, eylülün ilk iki haftasındaki toplam çıkış yaklaşık 4 milyar dolara ulaştı.

Yurt içi NDF pozisyonlarının ise hafta boyunca sınırlı şekilde gerilediği ve düşük seviyelerde kalmayı sürdürdüğü bildirildi.

Yabancı yatırımcı ilgisi sınırlı kaldı

Goldman Sachs, 11 Eylül haftasında bankaların bilanço dışı döviz pozisyonunun yaklaşık 57 milyar dolar seviyesinde yatay seyrettiğini açıkladı. Bu rakamın savaş öncesi dönemin yaklaşık 1 milyar dolar üzerinde olduğu belirtildi.

Aynı hafta hisse senetleri ve yerel borçlanma araçlarına yaklaşık 200'er milyon dolarlık yabancı sermaye girişi gerçekleşti. Banka, şubat ayından bu yana toplam yabancı çıkışının yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu ve çıkışların büyük bölümünün yerel borçlanma araçlarından kaynaklandığını bildirdi.

TL pozisyonlarına yönelik girişler de hesaba katıldığında, şubat ayından bu yana toplam yabancı girişinin yaklaşık 5 milyar dolar olduğu tahmin edildi.

Mevduat ve kredi faizlerinde değişim

Rapora göre, 11 Eylül haftasında TL mevduat faizleri 0,5 puan gerileyerek yıllık yüzde 43,9'a indi.

Tüketici kredilerinin faiz oranı 0,8 puan artarak yüzde 61,7'ye yükselirken, ticari kredi faizleri 0,4 puan düşüşle yüzde 53,6 seviyesine geriledi.

Goldman Sachs, yıllıklandırılmış politika faizinin yaklaşık yüzde 45 seviyesinde bulunduğunu, tüketici kredilerindeki faiz oranının bunun yaklaşık 17 puan, ticari kredilerdeki oranın ise yaklaşık 9 puan üzerinde olduğunu belirtti. Mevduat faizlerinin ise politika faizinin bir miktar altında seyrettiği ifade edildi.

Bankacılık sisteminde likidite fazlası devam ediyor

Goldman Sachs, para piyasası fonlarındaki hareketliliğin etkisiyle TCMB'nin bankalara sağladığı toplam fonlamanın 17 Eylül itibarıyla bir haftada 38 milyar TL arttığını ve eksi 948 milyar TL seviyesine ulaştığını bildirdi.

Kuruluş, söz konusu görünümün bankacılık sistemindeki yüksek likidite fazlasının devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

15 Eylül itibarıyla TL kredi büyümesinin de önceki haftaya kıyasla yaklaşık 1 puan gerileyerek aylık, üç aylık hareketli ortalama ve yıllıklandırılmış bazda yüzde 36 seviyesine indiği aktarıldı. Döviz kredilerindeki büyüme ise yüzde 12 ile yatay kaldı.

Toplam ağırlıklı kredi büyümesinin yıllık bazda yüzde 27 civarında bulunduğu ve bu seviyenin 2024 ortasında görülen dip seviyelere yakın olduğu belirtildi.

Goldman Sachs ayrıca repo fonlamasına yeniden geçilmesinin ardından alternatif miktar bazlı finansal koşullar endeksinin yaklaşık 0,5 puan gevşediğini kaydetti.